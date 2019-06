El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, reconoció hoy que las imputaciones que ha hecho el destituido secretario del Departamento de Hacienda, Rául Maldonado, y los desenlaces posteriores generan mucha preocupación y ansiedad.

“Para mí no han sido días fáciles. Sin embargo, estamos tomando y estaremos tomando medidas para garantizar que no haya distracciones dentro del gobierno para que aquellos funcionarios que de alguna manera puedan estar creando una distracción en la ejecución de la política pública, que es lo que nos concierne a nosotros como gobierno, pues se tomarán las decisiones”, sostuvo a preguntas de la prensa desde La Fortaleza.

El secretario de la Gobernación indicó que “probablemente haya cambios (en el gabinete) próximamente. Serán anunciados. El gobernador se está tomando su tiempo para evaluar a todos los jefes de gabinete. Él ayer (lunes) indicó que en las próximas semanas pudiese haber cambios adicionales y tomaremos todas las medidas”.

Llerandi no precisó en cuáles agencias serán los cambios. Instó, no obstante, a los jefes de instrumentalidades públicas a informar y hacer los referidos pertinentes por cualquier acto ilegal que detecten en las operaciones del gobierno y a no actuar como el ahora exsecretario Raúl Maldonado, quien denunció públicamente la existencia de una “mafia” en el Departamento de Hacienda.

“Fueron desafortunadas las expresiones sin haber hecho los referidos pertinentes. Sin haber acudido al Departamento de Justicia y sin haber notificado a la secretaría de la gobernación para poder encaminar estas investigaciones”, sostuvo el jefe del gabinete.