El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó hoy, miércoles, que nuevamente el día se mantendrá caluroso con un patrón de lluvias dispersas después del mediodía a través de algunos sectores de la isla.

Wednesday morning: Passing showers are expected over eastern PR and USVI. Miércoles en la mañana: Aguaceros pasajeron son posibles sobre el este de PR y USVI. #prwx #usviwx Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Tuesday, March 26, 2019

Según el informe de la agencia de meteorología, los aguaceros se podrían reportar sobre sectores del interior, oeste y noroeste de Puerto Rico. De todas formas, las temperaturas se mantendrán en los bajos 90 grados Fahrenheit, específicamente en los pueblos de la costa.

“En la mañana hubo un poco de lluvia en la costa de Aguadilla, Isabela y Quebradillas, pero durante el transcurso del día nuevamente se van a reportar lluvias en el interior y oeste. También sobre el noroeste, pero después del mediodía”, comentó el meteorólogo David Sánchez del SNM.

Los vientos soplarán sureste de cinco a ocho millas por hora (MPH) y se calmarán en la tarde.

Sánchez anticipó que una baja presión se moverá hacia el oeste del Atlántico y una vaguada leve se extenderá hacia La Española, lo que provocará vientos moderados del este.

La probabilidad de precipitación será de 50%. De hecho, el SNM anticipó que podrían reportarse nuevas cantidades de precipitación entre media y tres cuartos de pulgada.

El SNM no prevé acumulación de lluvia significativa que alivie el patrón seco que mantiene a un 30.38% de Puerto Rico bajo condiciones de sequía moderada, según el informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos.

De igual forman, el embalse de Guajataca, que se encuentra bajo un ajuste operacional con un nivel de altura de 187.94 metros, no recibirá lluvias significativas.

Asimismo, los embalses de Cidra con 401.64 y Toa Vaca con 148.44 siguen bajo observación, según el informe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).