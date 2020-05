El secretario de Salud, Lorenzo González, se mostró sorprendido sobre el emplazamiento del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) en relación a la entrega de datos, con la posibilidad de una acción judicial.

El director del IEPR, Orville Disdier Flores, confirmó ayer a El Nuevo Día que personal de esa entidad acudirá hoy a las instalaciones del Departamento de Salud (DS) para entregar la carta de requerimiento formal, que explica que de incumplir con el requerimiento podría conllevar multas y hasta llegar a los tribunales.

La movida surge luego de que supuestamente Salud incumpliera con la fecha límite para entregar los datos de los casos negativos de COVID-19 y casos cuyos resultados están pendientes de determinar.

"Lo que me sorprende mucho es el emplazamiento e inclusive hablar de ir a la corte", sostuvo González, en entrevista con WAPA TV.

Agregó que "lo invito a que se inserte en el esfuerzo que tiene el gobierno de Puerto Rico durante el momento más difícil que tiene este país y que provea su personal, de 10 a 15 personas y los pongan a la disposición del DS, para generar un esfuerzo cohesivo".

Según Disdier Flores, Salud ha incumplido con la prórroga solicitada por el IEPR, que vencía el sábado pasado, para suministrar los datos de los casos negativos y casos pendientes. De hecho, Salud anteriormente divulgaba la cantidad de pruebas con resultados pendientes de procesamiento, pero dejó de incluir la cifra en su informe diario de casos.

Estos datos podrían brindar información a los epidemiólogos sobre si se están haciendo suficientes pruebas, sobre la calidad de los indicadores epidemiológicos y cuánto ha penetrado el virus en la población, indicó Disdier Flores.

Anteriormente, Disdier Flores había indicado que “de todas esas pruebas que están pendientes, es posible que algunas de ellas sea imposible determinar su estatus final y sigan pendientes para siempre”. En ese momento, las pruebas pendientes de procesamiento eran más de mil.

Por su parte, el titular de Salud indicó que el hecho de que el IEPR "tenga un 'dashboard', cuando el DS tiene un dashboard, no me parece una necesidad".

"Y he dicho claro que una de las cosas que he pedido es una discusión con la Junta de Gobierno para saber cuál es la política pública de esa institución y no regirme por una expresión que hace un director ejecutivo", expuso González.