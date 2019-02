Un patrón de aguaceros pasajeros continuará afectando hoy, domingo, mayormente la mitad norte de Puerto Rico y Culebra.

Pero, en la tarde, se espera actividad de aguaceros para pociones del noreste y suroeste de la isla, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Los aguaceros podrían ocasionar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos debido a los aguaceros que se auguran durante el día. Por lo tanto, la agencia meteorología le exhortó a los ciudadanos a ejercer precaución en áreas inundables y de fácil deslizamiento de terreno.

Mientras, un aumento en los vientos y un sistema de alta presión que se ubicará al oeste del Atlántico, provocará que los mares se mantengan peligrosos hasta el miércoles.

Un riesgo moderado de corrientes marinas sigue vigente para las playas al norte de la isla y Culebra. El SNM solicitó precaución a los operadores de pequeñas embarcaciones.

Los vientos soplan del este hasta 20 nudos. Las temperaturas se mantendrán en los medios 70 grados Fahrenheit y bajos 60 grados F.

Mientras, el oleaje para el mar Caribe y el océano Atlántico estará entre tres a cinco pies.