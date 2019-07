Washington- La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó hoy que los cargos de corrupción relacionados al gobierno de Puerto Rico empinarán más la cuesta para obtener acceso a nuevos fondos federales, incluso los $12,000 millones de Medicaid que un comité del Congreso quiere tramitar a partir de mañana para los próximos cuatro años.

“Van a crear una sombra en torno a la petición de fondos para Puerto Rico”, indicó González, al conocer los arrestos relacionados al área de educación y salud, que incluyen a la exsecretaria de Educación Julia Keleher, la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y el gerente de la empresa BDO, Fernando Scherrer y el asesor de esa empresa Alberto Velázquez Piñol.

La comisionada sostuvo que estaba particularmente sorprendida del arresto de Ávila, quien ha sido la cara del gobierno de Puerto Rico en el reclamo de fondos de Medicaid para evitar el precipicio fiscal en el sistema de salud de la isla.

El pasado 20 de junio, Ávila declaró ante la subcomisión de Salud del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja para defender las asignaciones de Medicaid.

Cuando El Nuevo Día le preguntó aquel día, en medio de las investigaciones sobre ASES si el FBI había allanado su residencia, Ávila respondió: “Esas cosas que uno lee en Twitter. Uno se queda como ‘wow’. ¿Tú crees que yo estaría aquí?”. Poco después, Ávila renunció a su puesto.

González sostuvo que le tocará a ella y al gobierno de Puerto Rico redoblar los esfuerzos en Washington para tratar de dar nuevas garantías al gobierno federal. “Esto es un golpe a la gestión pública” en la isla, dijo González.

En ese sentido, pidió al secretario de Salud, Rafael Rodríguez, que esté presente mañana en la sesión de votación de la subcomisión de Salud del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en que se tiene previsto aprobar una legislación que asignaría a Puerto Rico $12,000 millones en fondos de Medicaid para los próximos cuatro años.

Mañana, además, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Omar Marrero, tendrá que declarar ante una subcomisión del Comité de Seguridad Interna de la Cámara baja federal sobre la lenta e ineficiente respuesta del gobierno de Donald Trump a la isla tras la catástrofe causada por el huracán María.

Trump, por meses, ha imputado al gobierno de Puerto Rico y a sus líderes políticos ser corruptos. González evitó indicar si los cargos reivindicaban al presidente de EE.UU., a cuya campaña de reelección se ha vinculado.

“Es importante que en este momento haya presencia aquí. No podemos darnos el lujo de que todo esto descarrile la aprobación”, sostuvo González, al hablar de la petición que le hizo al secretario de Salud de Puerto Rico.

Ante los nuevos cargos, González sostuvo que la legislación que regularía los fondos de Medicaid que se proponen para la isla incluye lenguaje que obligaría al gobierno de Puerto Rico a someter informes anuales al Departamento de Salud estadounidense.

Pero, dijo que sería “saludable” que el gobierno de Puerto Rico inicie motu proprio auditorías internas de sus oficinas que reciben fondos federales, “para evitar que esto siga escalando”.

La comisionada, por otro lado, reconoció que Scherrer ha colaborado con sus campañas y le ha donado dinero. A nivel personal, fue su contable en 2002.

A nivel federal, Scherrer le ha donado $9,000 a las campañas de González. Los primeros $4,000 fueron para las elecciones de 2016. Otros $5,000 los donó en 2018.

Previamente, Scherrer le donó $4,500 entre 2009 y 2012 a las campañas del entonces comisionado Pedro Pierluisi.

Pero, sostuvo que aunque no recuerda a Velázquez Piñol, quien llegó al gobierno de Puerto Rico en la década de 1990 de la mano del exgobernador Luis Fortuño, también le ha donado en el pasado $1,000 a una de sus campañas.

El chat de Telegram

En medio del nuevo escándalo sobre el chat en la aplicación Telegram, en la que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, otros funcionarios del gobierno y asesores se burlan del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de una foto de ella con el líder legislativo, entre otras cosas, González ha evitado hacer comentarios concretos sobre ese asunto.

"He visto lo que ha salido en la prensa. Como no soy parte de ese chat, no voy a emitir comentarios sobre una conversación en la que no estoy incluida”, dijo González.

Uno de los que participa del chat, Carlos Bermúdez, es asesor del gobernador y de la propia comisionada.

La conversación revela que el gobernador Rosselló Nevares – el mismo 7 de diciembre en que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, fue absuelta de cargos de ética y criminales – sugirió irse de vacaciones, junto al secretario de Estado, Luis Rivera Marín, para dejarla como gobernadora interina, al parecer para intimidar a Rivera Schatz en medio de las investigaciones sobre empleados o contratistas fantasmas en la Legislatura de Puerto Rico.

Bermúdez, sin embargo, le dijo que debería ser un viaje oficial. Cinco días después el gobernador Rosselló Nevares y el secretario Rivera Marín viajaron juntos para reuniones en Washington. “Estoy enfocada en la obtención defondos federales y no tengo tiempo para ver lo que otras personas se textean”, dijo.