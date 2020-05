La operación de los comedores escolares en lo que concierne a la preparación de alimentos para atender niños y niñas necesitados arranca el miércoles de la próxima semana, anunció esta tarde el secretario de Educación, Eligio Hernández, al confesar que no será hasta que reciba la información de los alcaldes que tendrá un cuadro claro de cuántos empleados tendrá que activar y cuánta comida necesitará para procesar.

El proceso arrancará el lunes con trabajos de desinfección en las escuelas, nuevas entregas de alimento en los planteles y el adiestramiento de personal para el manejo correcto de los alimentos en el contexto de la emergencia de COVID-19. Igualmente se entregará equipo de protección a los empleados. El adiestramiento será a base de las guías del Departamento de Salud.

El menú será “de emergencia”, dijo Hernández. “Puede haber un sándwich, una fruta, jugo o leche. En otro día puede ser una plantilla de un taco, un cóctel de fruta y leche o algo complementario”, agregó al indicar que el menú está aprobado por los nutricionistas de la agencia.

“El Departamento de Educación va a cumplir con todo el protocolo establecido en términos de garantizar la salud y la seguridad de los empleados. Ya se discutieron las preocupaciones con la unión”, sotuvo Hernández a la prensa durante una conferencia de prensa en la sede del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Anoche la gobernadora Wanda Vázquez Garced dio paso a la apertura de ciertos comedores escolares a través de toda la isla tras una presión por parte de la comisionada residente, Jenniffer González, legisladores y entidades que sirven a la niñez.

Hasta hoy, solo 16 municipios han mostrado interés en participar en el proceso, aunque Hernández y el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto, anticiparon que todos mostrarán interés. Por lo pronto, se activará un comedor en todos los municipios, excepto Ponce, Mayaguez, Carolina, Humacao, Arecibo, Caguas, Aguadilla, Bayamón y Loíza. San Juan tendrá tres comedores abiertos.

Se estarán entregando almuerzos, para los que cualificarán niños y niñas entre 1 y 18 años a eso de las 11:30 a.m. y se van a dividir los turnos de trabajo de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. o de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

“La alianza del DE y los alcaldes será para atender las áreas de necesidad y eso lo van a identificar los alcaldes”, sostuvo Hernández.

De manera paralela, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, está ejecutando un plan paralelo de distribución de alimentos a través de 750 comunidades a través de la isla.

Hernández defendió la decisión de dejar en manos de los alcaldes y alcaldesas las familias en necesidad al sostener que son las figuras que “mejor conocen a sus municipios”. Argumentó que las rutas de transportistas no son un documento confiable en estos momentos en la medida en que no todos los estudiantes de escuelas públicas tienen la necesidad de utilizar el comedor escolar.

“Son los alcaldes los que conocen las comunidades como tal e invitamos a los ciudadanos que de tener interés se comuniquen con los líderes de los alcaldes para hacer el censo local”, dijo Hernández, quien fue acompañado en la conferencia de prensa por los alcaldes de San Lorenzo y Las Piedras, Joe Román y Miguel “Micky” López, alcaldes de San Lorenzo y Las Piedras, respectivamente.

López aseguró que ya personal de su ayuntamiento está haciendo el trabajo de identificar a las familias necesitadas.

“Cada alcalde tiene su manera de trabajar, pero el propósito es que los alimentos lleguen a los niños y jóvenes de Las Piedras. Vamos a tratar de llegar a los que realmente necesiten”.

Hernández, a preguntas, dijo que el Departamento de Educación tiene disponible cinco millones de libras de alimentos. Recordó que con el plan implementado se llegará a una población que no está en el sistema de instrucción pública como los preescolares y los niños y niñas estudiantes de colegios privados.

Cuando se le preguntó a Hernández cuál será el criterio para que un niño o niña reciba los almuerzos, que serán entregados casa a casa, el titular de Educación contestó: “el único criterio que se utiliza es la voluntariedad. Padre o madre encargado indica que tiene necesidad, eso es todo. No hay que llenar un formulario”.

Informan aumento de $128 a través de la Tarjeta Única

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto, informó que 11,500 participantes del Programa de Asistencia Temporera a Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) recibirán un aumento de $128 a través de la Tarjeta Única.

El funcionario también indicó que el gobierno está depositando hoy $3,500 a los empleados de los negociados de Investigaciones Especiales, Emergencias Médicas, Ciencias Forenses, Manejo de Emergencias, Policía de Puerto Rico y el Sistema de Emergencias 9-1-1.

Sobre el Departamento del Trabajo, Soto indicó que mañana, viernes, estarán realizando un adiestramiento en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar, para personal de los municipios que puedan trabajar en el manejo de este sistema de la agencia.

De igual manera, señaló que a partir de la semana que viene el centro de llamadas del departamento estará funcionando de 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Cuestionado sobre si la secretaria del Trabajo, Briseida Torres, cuenta con la confianza de la gobernadora, Soto no fue enfático en su respuesta, aunque reconoció que “hay una insatisfacción eficiente”.