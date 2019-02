Washington - La empresa McKinsey, principales asesores de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico, alcanzó hoy un acuerdo con el síndico de bancarrota del Departamento de Justicia de Estados Unidos para pagar $15 millones en multas por potenciales conflictos de intereses en otros casos.

Un día después de que un informe de la firma de abogados Luskin Stern descartó influencia indebida en el contrato de McKinsey con la JSF, la compañía y el síndico anunciaron una transacción relacionada a otros tres casos.

El síndico de bancarrota mantuvo que McKinsey presentó información insuficiente sobre clientes e inversiones que estaban vinculados a deudores que fueron contratados por la empresa.

"Este acuerdo garantiza que McKinsey sea responsable por su conducta", señaló el director de la oficina del síndico de bancarrota, Cliff White.

Los casos que provocaron la multa a McKinsey se relacionan con Alpha Natural Resources, en Virginia, Westmoreland Coal en Texas, y SunEdison, en Nueva York.

Los casos recuerdan las denuncias que se han hecho sobre McKinsey y su relación a la JSF.

El informe de Luskin Stern, divulgado el lunes, había confirmado que MIO Partners, una subsidiaria de McKinsey que administra planes de pensiones e inversiones para socios de McKinsey, tenía inversiones directas e indirectas en instrumentos de la deuda pública de la Isla.

El análisis de Luskin Stern para la JSF, sin embargo, minimizó ese conflicto. De acuerdo al informe, McKinsey desconocía de estas inversiones en deuda pública de Puerto Rico ni influenciarion sus decisiones.

La congresista Nydia Velázquez (Nueva York) y la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts) presentaron legislación en el Congreso – a raíz de las denuncias sobre McKinsey – que busca eliminar huecos y potenciales conflictos de intereses de contratistas de la JSF.