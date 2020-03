Mabel Cabeza, la funcionaria del Departamento de Salud que se ha mantenido en el eje de una controversia por el destino de cientos de pruebas para detectar el coronavirus, se defendió este domingo en la noche de las imputaciones que se han hecho en su contra.

En un escrito enviado a los medios, Cabeza sostuvo que “la controversia de las 500 pruebas es una totalmente fabricada” y que fue “desmentida de manera inmediata con prueba documental”.

Según el recuento de Cabeza, las 500 pruebas moleculares que se entregaron en el Centro de Operaciones de Emergencia, en Caguas, se llevaron allí por instrucciones del doctor Juan Luis Salgado, miembro del equipo médico nombrado por la gobernadora Wanda Vázquez para asesorarla en medio de la pandemia del coronavirus. Salgado, sostiene Cabeza, llamó al gerente general de Quest Diagnostic, Miguel Ribas, alrededor de las 4:00 p.m. del 26 de marzo para que se las llevaran allí “ya que el task force tenía un plan de distribución ya preparado para ejecutar el 27 de marzo”.

“Las pruebas llegaron y quien las recibió fue la secretaria Auxiliar de Administración de Salud, quien tiene toda la autorización legal para recibirlas y firmó el recibo de las mismas. El próximo día y según planificado por el Task Force se entregaron las pruebas tal como determinó el Task Force. Yo no tuve inherencia alguna en la decisión de dónde se entregaban y tampoco a quién se le distribuían las pruebas. El 27 de marzo las pruebas salieron a su destino según la determinación del Task Force escoltadas por la Policía de Puerto Rico y choferes del propio Departamento de Salud”, explicó.

Tras renunciar al Departamento de Salud la semana pasada, la ex secretaria interina Concepción Quiñones de Longo confirmó que esa agencia es investigada por las autoridades federales en relación con el manejo de contratos y por las presuntas irregularidades cometidas en la compra y repartición de pruebas diagnósticas del COVID-19.

En entrevista con El Nuevo Día, Quiñones de Longo indicó que su salida de esa dependencia se debió a su molestia respecto a la forma en que el gobierno ha manejado algunos aspectos relacionados con la emergencia provocada por el coronavirus, especialmente en torno a las pruebas para detectar esta novel enfermedad.

Su queja, según quedó constatada en una misiva que le entregó al comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), el general José Burgos, tenía que ver con la manera en que unas 500 pruebas moleculares fueron enviadas a Caguas en lugar de ser llevadas al Edificio A, del Laboratorio de Salud Pública, como presuntamente se había coordinado.

Niega ser la secretaria de facto

En su escrito, Cabeza manifestó que es “total y absolutamente falso insinuar” que ella era quien tomaba las decisiones en el Departamento de Salud.

La funcionaria declaró que desde que comenzó a trabajar con esta administración de gobierno en 2017, sus funciones como ayudante ejecutiva han sido las de dar “seguimiento intenso a las directrices del secretario y en ningún momento con poder de toma de decisión alguna y todo bajo total cumplimento de las normas, reglamento y leyes”.

Puntualizó que nunca tuvo nada que ver con las contrataciones que se hacen a través de la compañía “Manpower”, ni mucho menos con el contrato de su hermana, Lumary Cabeza, quien según reportes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), fue ubicada en la Oficina del Programa Medicaid a través de esta empresa, facturando más de $70 la hora.