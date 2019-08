La Marcha por los Bebés de March of Dimes Puerto Rico resultó como se esperaba: con superhéroes, obsequios y mucho entretenimiento familiar, que fue lo que encontraron las miles de personas que se dieron cita en el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey, en el evento que logró sobrepasar las expectativas en la recaudación de fondos.

Les acompañó el cantautor puertorriqueño y padrino de la marcha, Tommy Torres que compartió con los presentes y marchó por los prematuros.

El evento contó con la participación artística de Marileyda Hernández, Oscarito, El Trotamundos y King Arthur. Michelle Brava, Aixa Vázquez y el locutor, Anibal Ribot, fueron los animadores del evento. También dijeron presente lo Heroes Reales de Puerto Rico.

“Sobrepasamos la meta del cuarto de millón” dijo Scarlette Espinal, presidenta de la Marcha por los Bebés 2019, luego de la entrega de los cheques simbólicos de las diversas empresas y grupos que participaron en el evento, siendo la contribución mayor la del equipo de Church’s Chicken, que aportó $96,000.00.

También se destacó la aportación de la organización juvenil Future Leaders Business of America (FBLA, por sus siglas en inglés) que aportó $50,000 a March of Dimes Puerto Rico. FBLA lleva más de 10 años colaborando con March of Dimes en la Isla y fue reconocida a nivel nacional por la entidad. Espinal agradeció a todos por sus aportaciones, y al Padrino del evento Tommy Torres y demás artistas por su apoyo.

La portavoz de la Familia Embajadora de March of Dimes, Luz Bonilla, cuyos gemelos Mauro y Valentina, nacieron prematuramente a las 31 semanas de gestación, dijo sentirse muy agradecida por la labor que realiza esta entidad por las familias de Puerto Rico, y exhortó a la ciudadanía a continuar apoyando los esfuerzos de March of Dimes.

Por su parte, el síndico nacional y presidente de la Junta de Directores de March of Dimes Puerto Rico, Dr. Juan L. Salgado, reiteró su agradecimiento a las empresas, organizaciones de salud, instituciones educativas y otros grupos y sobre todo a las familias, por su participación y apoyo a March of Dimes. “Continuaremos trabajando sin descanso para que todo bebé nazca a término y sano”, concluyó.

Para más detalles puede visitar www.marchofdimes.org, www.nacersano.org y unirse a la conversación en Facebook: March of Dimes Puerto Rico.

Acerca de organización