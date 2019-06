San Juan - La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuenta con un inventario de materiales en su nivel más óptimo, que asciende a más de $140 millones.

Así lo informó a la Comisión de Desarrollo Ecónomico y Energía el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, tras participar en una inspección ocular en el almacén principal de Palo Seco, en Toa Baja, para constatar si la corporación cuenta con el inventario de materiales necesarios ante la ya comenzada temporada de huracanes.

La misma fue realizada por la comisión que preside el representante, Víctor Parés Otero.

"Es importante conocer si la Autoridad cuenta con el equipo necesario en sus almacenes para responder con prontitud, luego del paso de un evento atmosférico en nuestra zona. También era necesario conocer si la corporación ya tiene los acuerdos establecidos con las compañías contratadas para asistencia de personal en los trabajos de reparación y restablecimiento del servicio de energía eléctrica", indicó Parés.

Junto al Presidente de la Comisión, participó Ortiz, el representante Rafael Rivera, el jefe de Operaciones Técnicas, Carlos Alvarado y el jefe de los almacenes, Carlos Reyes, entre otros funcionarios de la AEE.

Ortiz informó a la Comisión que en la actualidad, la AEE cuenta con un inventario de materiales en su nivel más óptimo, que asciende a más de $140 millones, incluyendo todos los almacenes de transmisión y distribución que se ubican en Arecibo, Bayamón, Caguas, Mayagüez, Ponce, Sabana Grande, y el almacén general en Palo Seco.

En este ultimo, hay más de $85 millones en materiales.

De igual forma, el director ejecutivo de la AEE aseguró que ya tienen los acuerdos establecidos con las compañías contratadas que apoyarán en los trabajos de restauración, de ser necesario.

Además, ya están adiestrando un grupo de celadores y otro personal técnico que emplearon en la corporación, ante la falta de personal en esas áreas.