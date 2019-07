Mayagüez - De fiesta, a expectativa, a reafirmación de la lucha.

Más de un centenar de personas llegó la tarde del miércoles a la Plaza Colón, frente a la casa alcaldía de Mayagüez, con la intención de celebrar lo que se suponía fuera la renuncia de Ricardo Rosselló al puesto de gobernador de Puerto Rico.

Y después de varias horas de espera y ver que la salida del primer mandatario del país no se producía, entonces el enfoque de la manifestación cambió, pero sin amainar ni un ápice su intención de permanecer en la calle reclamando la salida de Rosselló de La Fortaleza.

“Inicialmente, ante los rumores de que Ricardo Rosselló renunciaría al puesto de gobernador, esta actividad era una celebración. Ante los nuevos acontecimientos hemos tenido que modificar nuestro mensaje. Como al exgobernador no le queda dignidad para admitir que ya no puede asumir el cargo y que no le queda apoyo alguno, continuamos desde aquí la lucha”, manifestó Diego Vega Serrano, miembro del Colectivo El Oeste Pide la Renuncia.

A eso de las 6:00 p.m. comenzaron a llegar personas de todas las edades con banderas, instrumentos musicales y cacerolas para manifestarse en el casco urbano mayagüezano. Los panderos de plena y los barriles de bomba no faltaron para acompañar algunas de las consignas conocidas en las recientes manifestaciones alrededor de toda la Isla.

A través de las redes sociales y de llamadas a conocidos, se mantenían expectantes al esperado mensaje, pero conforme pasaba el tiempo, la salida del gobernador no se produjo en el momento en que se esperaba.

Sin embargo, su retraso no amilanó el ánimo de los presentes. La manifestación se movió entonces a una tarima en donde se presentaron artistas de la calle de Roy Brown, Zoraida Santiago y Caobaná, entre otros.