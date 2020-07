La gobernadora Wanda Vázquez sostuvo hoy que es “medular” que la versión de presupuesto para este próximo año fiscal incluya el pago del bono de Navidad a los empleados públicos, así como la implementación – a partir de 1 de octubre- del plan de retribución y clasificación de los trabajadores conforme a la Ley del Empleador Único.

“Si por alguna razón no está contenido dentro del presupuesto que se apruebe, pues nosotros trabajaremos con eso más adelante”, adelantó.

Insistió que no favorece que el plan de retribución y clasificación se implemente a partir de enero del próximo año y en solo el 70% de los trabajadores públicos, como plantea la versión de presupuesto aprobada por la Cámara de Representantes que cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La semana pasada la Cámara de Representantes aprobó su versión de presupuesto para el próximo año fiscal de $10,045 millones, lo que representa una reducción de $169 millones en comparación con la propuesta de $10,124 millones presentada al país por Vázquez Garced y que recibió el espaldarazo del Senado.

La propuesta de Vázquez Garced estipula que el programa de alza salarial iniciaría en octubre al 100% de los empleados públicos. “El plan de retribución no lo podemos hacer al 2021.Tenemos que hacerlo ahora porque yo presupuesté para que los empleados tengan una reforma laboral como se merecen”, dijo.

Sostuvo que el plan de retribución es importante para la movilidad de empleados entre las agencias públicas tal y como estipula la Ley de Empleador Único. “Lo preparamos, lo presupuestamos. Era un gran avance para todos los empleados públicos y para mi es medular. Yo entendía que la Junta (de Supervisión Fiscal) lo iba a aprobar. Lo trabajamos con la Junta, así que me sorprendió muchísimo que no lo incluyeran. No entiendo la razón, pero, de todas maneras, sé que la Cámara de Representantes y el Senado entendieron la importancia de ese plan de retribución”, específico.

A pesar de que se mostró esperanzada de que la versión de presupuesto que finalmente avalen ambas cámaras incluya la partida para ejecutar el plan de retribución, el domingo el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, sostuvo que no daría marcha atrás en la versión que aprobaron.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se expresó de forma similar al decidir que no coincidiría con la versión del cuerpo hermano. Ante esta determinación, anticipó que el presupuesto que entraría en vigor a partir del 1 de julio sería el vigente.

No obstante, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, ha advertido a la Legislatura que las cámaras tenían hasta hoy, lunes, para ponerse de acuerdo sobre el presupuesto, lo que significa que existía una pequeña ventana para que entrara el vigor 1 de julio el presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes, descrito por Jaresko en una carta como "significativamente consistente" con el presentado el 10 de junio por el ente fiscal.

Pendiente la sesión extraordinaria