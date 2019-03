Los mejores días de lluvia para el embalse de Guajataca se extenderán, por lo menos, hasta el miércoles, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Esta semana vamos a ver un poco más de lluvia. En general, todas las semanas, las áreas del este experimentarán un poco de lluvia. Específicamente, para el embalse de Guajataca, se esperan los mejores días de lluvias”, precisó el meteorólogo David Sánchez, del SNM.

Pero, lamentablemente, los modelos meteorológicos muestran que el resto de los embalses recibirán poca lluvia.

“La mejor probabilidad de lluvia vendría siendo hasta el miércoles. En general, el resto de los embalses recibirán poca lluvia", advirtió Sánchez.

La buena noticia es un alivio para los abonados de la represa, pues precisamente hoy a las 5:00 a.m. la Autoridad de Acueductos y Alcantarilla (AAA) informó que el nivel del embalse de Guajataca enfrentó otra reducción de 0.03 metros, por lo que actualmente la altura es de 188.03.

Desde el 17 de enero el embalse de Guajataca se encuentra en un ajuste operacional, el cual provocó que el gobierno implementara el 22 de febrero un plan de racionamiento de agua para los abonados que se suplen de la represa.

Las aguas de la represa de Guajataca son utilizadas para el consumo de casi todas las poblaciones del noroeste de Puerto Rico y para el sistema de riego.

La lectura diaria publicada en el portal cibernético de la corporación pública mostró que la mayoría de los niveles de los embalses continúan disminuyendo, excepto Patillas y Caonillas, en los cuales se observó un aumento.

“Los modelos ponen actividad de lluvia sobre el embalse de Guajataca, pero la actividad más fuerte debe permanecer más al oeste del embalse”, comunicó Sánchez.

Para hoy, por otro lado, se esperan aguaceros de aislados a dispersos hasta la noche sobre algunas áreas de la isla con temperaturas cálidas.

“Al momento, no se ve ninguna vaguada que genere tanta actividad de lluvia”, agregó el meteorólogo.

Las lluvias moderadas en el noroeste de Puerto Rico durante esta tarde podrían provocar acumulación de agua en las carreteras.

Mientras, las condiciones marítimas continuarán peligrosas. Por lo que, la agencia meteorológica emitió un aviso de riesgo moderado de corrientes de resaca para las playas locales.

Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido al oleaje hasta seis pies y vientos hasta 20 nudos.

A low to moderate risk of rip currents in effect for the local beaches for today. Riesgo bajo a moderado de corrientes marinas en efecto para las playas locales para hoy. #prwx #usviwx pic.twitter.com/GdYs1JAzWD — NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 4, 2019