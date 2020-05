Puerto Rico entró este martes a la segunda fase de reapertura económica y son miles los ciudadanos que regresan a sus puestos de trabajo tras más de dos meses de cuarentena por la pandemia del COVID-19.

La diferencia se comenzó a experimentar en las principales vías públicas del país con un aumento en el flujo vehicular y aquí te mostramos cómo fluye el tránsito en la PR-22 y la PR-165 a la altura de Guaynabo.

Mira cómo fluye el tránsito en la PR-22 y la PR-165:

Un recorrido de El Nuevo Día por la zona metropolitana constató que aunque durante esta mañana no había congestión vehicular, el tránsito comenzó a regresar a la normalidad.

Entre la comercios que pueden comenzar a operar hoy se encuentran los restaurantes, negocios de venta al detal, barberías, salones de belleza, entre otros.

No obstante, la mayoría de estos establecimientos operarán solamente de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. por dispocisión de la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced que también mantiene el toque de queda los siete días de la semana de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

La fase de reapetura se produce en medio de advertencias del regreso de las medidas restrictivas por parte de la primera mandataria, quien resaltó ayer que durante el pasado fin de semana diversos ciudadanos incumplieron con las normas dispuestas para evitar la propagación del virus.