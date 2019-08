La presión sobre el portavoz de la mayoría en al Senado, Carmelo Ríos, continúa aumentando dentro de su propio caucus por sus ausencias y su silencio en medio de la crisis política que vive el país.

El último que públicamente ha hablado sobre el asunto ha sido el senador por Carolina, Eric Correa, quien divulgó un comunicado de prensa esta tarde solicitándole al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que convoque a un caucus para discutir "la preocupación" en cuanto a la figura de Ríos y llevar a votación la permanencia del senador por Bayamón en la posición de liderato que ocupa.

Esta mañana, el senador por Ponce, Nelson Cruz Santiago, confirmó su molestia por las ausencias de Ríos y hoy El Nuevo Día publicó que el mismo sentimiento es compartido por Luis Daniel Muñiz, Evelyn Vázquez y Abel Nazario.

"El compañero portavoz determinó mantener su participación como presidente del National Hispanic Caucus of State Legislators y se ha mantenido fuera de la Isla en lugar de asumir la responsabilidad histórica que teníamos", sostuvo Correa.

"Esta situación ha causado preocupación entre un grupo de compañeros. Sin embargo, por tratarse de un asunto interno del caucus de la mayoría novoprogresista en el Senado, estaré solicitando al señor Presidente que tan pronto el Portavoz regrese a la Isla se cite a un caucus en el que se permita que el senador Ríos Santiago dar sus razones y, explique su ausencia y silencio en momentos en que se discuten asuntos de suma importancia para Puerto Rico", manifestó en declaraciones escritas.

Ríos no ha estado disponible en los pasados días para contestar preguntas de este medio. Su portavoz, Marimar Alicea, dijo ayer que el legislador continuaba de viaje.

Según se supo, le cuestionan a Ríos aparentemente enviar señales confusas sobre a quién apoya en esta crisis política: si a su excolaborador Pedro Pierluisi o a Rivera Schatz.

"Las preocupaciones que se han levantado entre los senadores son legítimas y por ser la portavocía, una posición de confianza de los senadores, entiendo que la misma debe ser puesta a disposición del caucus y luego que el compañero Ríos Santiago explique sus razones se debe tomar una determinación sobre si permanece o no en la misma”, manifestó Correa.

Correa argumentó en el comunicado que el evento del Caucus Hispano de Legisladores Estatales palidece en importancia con "los hechos históricos que acontecen en la Isla".