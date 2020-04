El portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, anticipó esta mañana que el proyecto de ley que obligaría a los patronos privados a pagarle a razón de tiempo y medio la jornada de los empleados durante le emergencia del coronavirus COVID-19 no tiene posibilidades en el cuerpo legislativo.

“No, no, no. Eso se envió a la Comisión de Hacienda y no se va a descargar. De acuerdo al ambiente que escuché ayer entre los compañeros de la Cámara, no se va a aprobar la medida y menos en las circunstancias que están viviendo los comercios”, dijo Rodríguez Aguiló en entrevista con El Nuevo Día.

Ayer, líderes de varias organizaciones que agrupan diversos sectores del sector privado, tronaron contra la pieza legislativa del representante penepé Jorge "Georgie" Navarro por carecer de razonamiento económico y por tener el potencial de llevar a la ruina a más negocios.

La media aplicaría a patronos con más de 50 empleados y con un ingreso bruto anual mayor a los $10 millones. Navarro envió ayer una carta a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, para que identifique los recursos necesarios para concederle el incentivo económico que propone en su medida.

“Esta medida lo que hace es darle una estocada a los comercios y empresas que están operando con grandes limitaciones para proveer a la ciudadanía de servicios y productos esenciales como medicamentos, alimentos, servicios de salud, entre otros”, sostuvo, en declaraciones escritas, Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal.