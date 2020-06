El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, confirmó hoy que entre los miembros de la mayoría legislativa no existe ambiente para la aprobación del proyecto del Senado que aplica de forma retroactiva el requisito de veredictos unánimes a casos con sentencias finales y firmes.

Aun así, dijo, los representantes determinaron hoy, en un caucus, continuar con la investigación y discusión de la medida. “Se está dando el espacio para que se estudie la medida”, señaló Rodríguez Aguiló.

La representante María Milagros Charbonier indicó que la investigación estaría dirigida, no solo a definir el impacto que tendría la medida sobre las víctimas de delito, sino también a determinar cuántos casos aplicarían para un nuevo juicio, información que aún no ha podido ser recopilada por la Rama Judicial. “No puedo emitir un informe positivo ni negativo para el proyecto porque no tengo datos claros del gobierno”, sostuvo.

Ante la falta de datos, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, indicó que de no recibir los datos solicitados a las agencias pertinentes ñla medida no sería atendida en esta sesión legislativa. "Si al 30 de julio si no tenemos eso (las estadísticas), pues se quedará el proyecto", señaló.

Agregó que también quieren investigar el funcionamiento del programa de protección a víctimas de delito del Departamento de Justicia.

“Cuando culminemos el estudio, volvemos a un caucus a discutir cómo vamos a bajar el proyecto”, expresó Charbonier al insistir que la mayor preocupación entre los compañeros legisladores es el impacto de la medida en las víctimas y sus familiares.

Mientras, agregó que en la sesión de hoy se le solicitó al Senado la devolución del proyecto de la Cámara 2476, de su autoría, para retirarlo de todo trámite legislativo. La medida también busca que un convicto sentenciado con un veredicto no unánime pueda solicitar un nuevo juicio, pero bajo las Reglas de Procedimiento Criminal.

“Esto no es un asunto fácil. La mayor preocupación de todos nosotros es la situación de la víctima”, reconoció Charbonier.

El pasado 18 de mayo, la Cámara Alta aprobó el Proyecto del Senado 1590 que hace retroactiva la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaró inconstitucional las convicciones por jurado que no fueran unánime.

Según la propuesta legislativa, producto del trabajo de un grupo de abogados criminalistas de país, la ley sería retroactiva para aquellos acusados que al 20 de abril de 2020 su sentencia no fuera final y firme, y se encuentren cumpliendo la pena impuesta, así como para los convictos por un jurado en una votación no unánime y esté cumpliendo pena de reclusión.