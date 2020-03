Aunque los legisladores no levantaron objeciones que pongan en riesgo la confirmación de Rafael A. Machargo Maldonado como nuevo secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la audiencia de hoy no estuvo libre de intercambios que apuntan a una posible tirantez entre legisladores y el nominado.

Las diferencias afloraron en torno a dos asuntos: si fue idóneo poner bajo la sombrilla del DRNA a la Junta de Calidad Ambiental, el Bosque Modelo, la Administraciónde Desperdicios Sólidos (ADS) y la Compañía de Parques Nacionales. El otro asunto: la capacidad que tiene la sombrilla del DRNA para rehabilitar parques averiados por los huracanes Irma y María, como el Zoológico de Mayagüez, el Parque de las Cavernas del Río Camuy y el Balneario de Boquerón.

Sobre este último asunto, Machargo Maldonado, quien fue subsecretario del DRNA bajo la administración de Pedro Rosselló, indicó que recomendaría la privatización de algunos de esos bienes si no recibe dinero adicional para ponerlas en buenas condiciones.

“Estamos pagando a unos empleados y no se puede hacer nada”, dijo el nominado.

Quien primero le increpó sobre este asunto fue el senador penepé Henry Neumann.

“Para estar conforme con el nombramiento, necesito que me diga qué cree de Parques Nacionales, cuál es su compromiso. De 200 habitaciones en Boquerón hay disponibles 30. Las cuevas están cerradas, (el balneario de) Luquillo está manga por hombro y así sucesivamente”, sostuvo Neumann. “Usted usó la palabra privatización”, agregó el senador por San Juan.

Machargo Maldonado respondió que ordenará, de ser confirmado, una evaluación por parte de los ingenieros del DRNA a las propiedades bajo Parques Nacionales para que se le entregue en 30 días. Ese informe lo referiría a la Legislatura y a La Fortaleza “para que se me asigne el presupuesto para arreglar esas obras”, dijo al sostener que “como última alternativa” recomendaría la privatización.

“No es aceptable que ese bien público se siga deteriorando”, manifestó. “Si la Legislatura se negara a proveer los fondos y no tengo los fondos, la única forma que tengo para evitar que las propiedades no se deterioren es llegar a acuerdos con municipios o con la empresa privada”.

Durante su turno de preguntas, el presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, Carlos Rodríguez Mateo, le advirtió que si busca dinero en la Legislatura “no va a encontrar nada”.

“No hay nada que dar. Estamos en un país quebrado, con una crisis fiscal sin precedentes. Se habla de hacer alianzas con los municipios y nadie quiere socios quebrados”, destacó el senador penepé.

Por su parte, el senador popular Cirilo Tirado interpretó que Machargo Maldonado buscará primero alianzas con municipios, lo que es una postura afín con él. Tirado anticipó que votará a favor del nombramiento.

“Estuvo a punto de perder mi voto con la privatización”, le dijo Tirado.

En un aparte con la prensa, el presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez Maldonado insistió en que lo que necesita el nominado es “compromiso”.

“Hay un presupuesto en el DRNA. Si quiere un mayor presupuesto hay unas vistas de presupuesto en la Comisión de Hacienda, pero tiene que tener compromiso y liderato y hacer más con menos”, reiteró Martínez Maldonado.

Tibio apoyo a la consolidación

A pesar de las insistentes preguntas de los legisladores, Machargo Maldonado nunca asumió una postura clara sobre si favorece o no la consolidación de agencias bajo la sombrilla del DRNA, propuesta del pasado gobernador Ricardo Rosselló que fue aprobada bajo esta Legislatura. Se limitó a decir que va a evaluar el tema. Sin embargo, el nominado lanzó un ataque a la Legislatura al aludir a la creación de nuevas reservas naturales y a la imposición al DRNA de la administración de las instalaciones de Parques Nacionales.

“Siguen añadiendo responsabilidades al DRNA sin los fondos”, dijo. “Se crean nuevas reservas naturales, pero no se asignan fondos para adquirir terrenos y administrarlas. No todas las reservas reciben la atención o el manejo que merecen porque no hay los fondos”.

Machargo Maldonado, abogado, exdirector de la división legal de ADS y representante legal de municipios y negocios ante agencias ambientales reguladoras, reconoció que el programa de reclasificación de empleados requerido por la ley que viabilizó la consolidación de agencias no ha culminado. Dijo que espera que esté listo en 90 días para entonces ser entregado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Oficina de la Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno.

“No se ha aprobado el programa de clasificación ni el organigrama final. Hasta que no se haga eso, no sería responsable de mi parte hablar (de la consolidación)”, dijo.

Rodríguez Mateo se refirió a la sombrilla del DRNA como un “monstruo de muchas cabezas”, pese a que el Senado aprobó la consolidación de la agencia. “Cuando consolidaron cuatro agencias en una sombrilla unieron un montón de problemas en una sola sombrilla”, añadió el senador.

Neumann se refirió a la Compañía de Parques Nacionales como el “patito feo” del gobierno que pasó de ser una oficina del Departamento de Recreación y Deportes a una oficina del DRNA como parte de “una sombrilla de como nueve agencias”.

El propio Martínez Maldonado, quien no formaba parte de la Legislatura cuando se aprobó la consolidación de agencias bajo el DRNA, consignó su oposición al concepto porque “se crea un problema mayor como en el DSP (Departamento de Seguridad Pública), Corrección y Recursos Naturales.