El Comité de Reclamaciones Especiales (CRE) de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reanudó durante el fin de semana sus demandas contra suplidores del gobierno sin todavía haber diligenciado los emplazamientos de la primera avalancha de litigios que lanzó a principios de mes, supo El Nuevo Día.

Según entrevistados y fuentes de este diario, por segunda ocasión, el CRE -junto con el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés)- ha tomado acción legal contra empresarios que prestaron servicios al gobierno antes de la petición de Título III, al igual que contra bonistas individuales que no necesariamente han recibido pagos por las cantidades fijadas por el comité de la JSF para demandar.

En esta ocasión, se trató de litigios contra suplidores y bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Entre las entidades afectadas, se encuentran Skanska USA, que encara un reclamo de cobro por unos $2.8 millones. Esta es la empresa operadora del Tren Urbano que antes luchó por más de una década para recuperar pagos depositados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

También fueron demandados el contratista Alfa y Omega, con sede en Bayamón, al que buscan cobrarle otros $2.9 millones.

“Muchos de mis clientes ni siquiera han sido emplazados”, dijo el presidente de la Asociación de Abogados de Quiebra de Puerto Rico, Wilbert López Moreno.

“Muchos de estos son negocios de familia, gente que ha prestado servicios al gobierno por años”, agregó.

El abogado recordó que las demandas radicadas por el CRE y el UCC este fin de semana se unen al clima de incertidumbre que ya crearon otros 256 litigios radicados a principios de mes contra suplidores del gobierno central.

Según López Moreno, en ciertos casos, los negocios demandados incluso cerraron operaciones.

“El cuestionamiento (de la JSF) en sus demandas contra los contratistas pone el peso de la prueba en los contratistas y no en la Junta, que es donde corresponde”, dijo, por su parte, el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Emilio Zavala, al indicar que las acciones del organismo perjudican el clima de certeza a la inversión y cumplimiento de contratos.

Segunda ola

La movida del CRE y del UCC este fin de semana se produjo en la víspera del plazo de dos años para radicar acciones contra terceros relacionados con la ASR y ACT, según el Código de Quiebras. El plazo para incoar tales acciones venció ayer.

La JSF anticipó el domingo que la tercera ola de demandas serán las que se radiquen contra suplidores dela Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El objetivo de los pleitos, indicó el CRE en un parte de prensa, es confirmar que tanto la ASR como la ACT desembolsaron unos $190 en pagos a contratistas en buena lid o, por el contrario, recuperar alguna cuantía pagada de manera fraudulenta.

“Le debemos al pueblo de Puerto Rico asegurar que los pagos efectuados por el gobierno y sus entidades hayan sido apropiados, pero también entendemos las preocupaciones de los suplidores que están sujetos a estas acciones”, sostuvo en declaraciones escritas el directivo e integrante del CRE David Skeel.

“Hemos decidido excluir los contratos pequeños de los procedimientos, ya que perseguir reclamaciones más pequeñas sería una carga demasiado pesada, particularmente si se compara con las cantidades que podríamos recobrar”, agregó.

En esta ocasión, el CRE y el UCC radicaron 15 demandas. Tres de estas fueron demandas grupales contra bonistas, mientras la diferencia habría sido contra firmas de inversiones que se entiende que adquirieron los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés).

“No había una autorización expresa de ley para los bonos de la ASR. Como resultado, los bonos de la ASR son nulos e inválidos y cualesquiera cantidades pagadas por la ASR por tales bonos (i) fue de por sí ilegal y exigible bajo la ley de Puerto Rico y (ii) son evitables y exigibles como transferencias fraudulentas según el Código de Quiebras y bajo las leyes de Puerto Rico o Nueva York”, reza el recurso del CRE y el UCC.

El intento de cobranza por parte del CRE y el UCC contra los bonistas de la ASR descansa en la premisa de invalidez de los POBs, cosa que también se alega con parte de la deuda emitida en Obligaciones Generales y la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), lo que se ha planteado a la corte en litigios separados.

Entre los demandados, figuran más de dos docenas de firmas de inversiones, algunas conocidas como RBC Capital Markets, Lazard, Merrill Lynch y Oppenheimer & Co., y otras con menor proyección pública como Southwest Securities, en Texas, Vision Financial Markets, en Connecticut, o Stockcross Financial Services, en Massachusetts.

Empero, entre los demandados también figuran firmas locales y pequeñas, e incluso cooperativas de ahorro y crédito que prestaron los ahorros de sus socios al gobierno.

Ayer, por ejemplo, el director ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas, José Julián Álvarez, confirmó que varias cooperativas que invirtieron en bonos del gobierno fueron demandadas, pero todavía no han sido emplazadas.

En la lista de demandados en la ASR, figura Arroyo-Flores Consulting. A la firma, con sede en Gurabo, el CRE yel UCC buscan cobrarle unos $335,080 en pagos efectuados 90 días antes del pedido de Título III en la ASR y otros $3.2 millones por pagos efectuados en un plazo de hasta cuatro años antes de la protección de la ley federal Promesa.

A la empresa West Corporation, el CRE y el UCC buscan cobrarle $18,455 por pagos efectuados 90 días antes del Título III en la ACT y otros $5.7 millones por pagos recibidos hasta cuatro años antes.

Fideicomiso de litigios

De acuerdo con el exjuez de Quiebras Gerardo Carlo Altieri, se rumora con relativa insistencia que la JSF podría crear un fideicomiso de litigios, para establecer que las cuantías que logren cobrarse a los demandados se transfieran a esa entidad para luego ser distribuidas entre los acreedores, particularmente los no asegurados.

De ser el caso, ello se indicaría en el plan de ajuste que la JSF radicaría el mes entrante, según reveló este diario.

Sin embargo, según Carlo Altieri, el problema con este tipo de mecanismo es que los fideicomisos son transferidos a abogados o entidades independientes y serán estos los que, con la encomienda de allegar dinero al caudal, tomen la última palabra en cada litigio.

“Ese abogado separado (de la JSF) es el que va a decidir si se litiga o se transa”, dijo el exjuez.

De acuerdo con Carlo Altieri, a pesar de que algunos de estos litigios podrían tener un impacto “mortal” en los negocios o personas demandadas, a la JSF no le quedó otra alternativa porque se les habría acusado de negligencia.

“Esto fue lo mejor que pudieron hacer porque se hizo a última hora y de forma general, cuando se pudo haber hecho con una buena auditoría, con tiempo, y así identificar si había gente responsable de todo esto”, agregó Carlo Altieri.