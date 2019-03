Todos los menores en edad escolar podrían ser sometidos a pruebas de detección de cáncer como requisito para ser admitidos y matriculados tanto en escuelas públicas como colegios privados de aprobarse una medida legislativa que busca exigir su cumplimiento obligatorio.

Sin embargo, en la primera vista pública que se llevó a cabo hoy de esta medida de la autoría de la senadora Migdalia Padilla el Departamento de Salud se opuso a la aprobación de la medida tal como está redactada principalmente por el costo que conllevaría el obligar a todos los niños a una evaluación y cernimiento de cáncer como requisito escolar.

El Proyecto del Senado 944, presentado el 7 de mayo del año pasado, dispone que todas las aseguradoras, "bajo la cláusula de grandfathered", tendrían que incluir en las cubiertas la totalidad del costo de la prueba de detección temprana de cáncer.

"El director o personal designado por este será responsable de velar por el cumplimiento de esta disposición", reza el proyecto.

Durante la discusión de la medida, tanto Padilla como el senador Ángel "Chayanne" Martínez, presidente de la Comisión de Salud, y Alex Roque, presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, dijeron estar abiertos a que la medida fuera enmendada para incluir una prueba sencilla de detección de cáncer que no resultara tan costosa, como un conteo de células sanguíneas con diferencial.

"Esto no está escrito en piedra, esto es un primer paso", reiteró Padilla, quien insistió, no obstante, que "la salud no tiene precio".

En representación de Salud, la licenciada Vickmary Sepúlveda, asesora legislativa de la agencia, recomendó igualmente que podría identificarse alguna prueba sencilla que sea costoefectiva.

El Departamento de la Familia endosó la medida, mientras el Departamento de Educación, que envío ponencia escrita, mostró consternación sobre la obligatoriedad de estas pruebas ya que esto podría limitar el acceso a las escuelas.