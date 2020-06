El nuevo Código Civil recién firmado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced no define de forma atemperada la filiación, la relación jurídica que se establece entre padres e hijos, por lo que discrimina contra los hijos de parejas del mismo sexo en diversas instancias, de acuerdo con el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE).

“Este código básicamente se queda en el mismo lugar donde estaba el Código anterior, que partía de la premisa de que la maternidad, la persona que da a luz, era la madre. Eso ya a la altura de nuestros tiempos hay que atemperarlo a la realidad tanto tecnológica, social y jurídica que tenemos al presente”, apuntó este jueves el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

El abogado experto en derecho civil explicó que actualmente es posible que haya personas en estado de embarazo cuyos documentos oficiales –como en el certificado de nacimiento– estén identificados como hombres (como es el caso de hombres trans) o personas intersexo que también puedan gestar.

“Eso va a traer un problema jurídico porque si uno plantea que quien pare es la madre, pues esa persona si la tratan de identificar como madre va a cuestionar. Incluso, atenta contra la dignidad de esa persona, contra su propia identificación como persona en términos de género”, explicó Burgos Pérez a El Nuevo Día.

El nuevo Código Civil tampoco se atempera en todos sus aspectos a la realidad jurídica de las relaciones de pareja, incluso cuando hay decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que han establecido precedentes históricos.

Por ejemplo, en el 2015 el Supremo federal legalizó el matrimonio igualitario y, ante el intento de grupos conservadores de limitar el alcance de la determinación, aclaró en otra decisión de 2017 que “el matrimonio tiene que ir acompañado de todos los derechos que tiene una pareja heterosexual”.

No obstante, aunque el nuevo Código Civil atempera la definición de matrimonio y su alcance en asuntos como la adopción, en el caso de filiación, por ejemplo, la presunción de que un hijo es de un padre o de una madre está contemplada solamente en relaciones heterosexuales, manifestó el abogado.

Para efectos del Registro Demográfico, explicó Burgos, cuando una mujer da a luz y está casada con un hombre, se presume que el niño o niña es del cónyuge.

“Pero ¿qué pasa cuando una mujer que pare está casada con otra mujer?”, cuestionó el abogado, quien ya ha litigado tres casos ante el tribunal en los que el Registro Demográfico se ha negado a inscribir como hijo de ambas madres a los vástagos dentro de ese matrimonio.

“El Registro le dice a la segunda madre ‘vaya y adopte, no se lo puedo reconocer por filiación’. El problema que esto trae es que la adopción no es un derecho, el tribunal le puede denegar a usted la adopción, la filiación no se la puede negar, porque la filiación sí es un derecho”, afirmó Burgos.

El nuevo Código Civil tampoco está atemperado respecto al reconocimiento voluntario de paternidad. Si una mujer tiene un hijo y no está casada, un hombre puede ir al Registro Demográfico y con una autorización de la mujer reconocer a ese niño o niña como suyo, de forma voluntaria, aún cuando no tenga ninguna relación biológica.

“Pero ¿qué pasa cuando quiere ser otra mujer la que vaya a al Registro y diga voluntariamente, con la autorización de la otra madre, yo quiero ser la otra madre de este niño? Pues el Código, como habla de que quien lo va a reconocer es un padre, no una madre, no reconoce esa realidad”, señaló el abogado.