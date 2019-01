La organización Cantor Fitzgerald seleccionó al municipio de San Juan para la entrega este domingo de $3.6 millones a 3,642 familias residentes de la Capital afectadas por el huracán María.

“No hay palabras que puedan agradecer el sentimiento porque personas que uno no conoce tengan la generosidad y el corazón tan lleno de amor como para ayudar a 3,642 personas”, dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, junto al liderato de la organización que posee un fondo de ayuda que facilitó los $1,000 para cada familia.

Cantor Fitzgerald Relief Fund fue fundado el 14 de septiembre de 2001 por Howard y Eddie Lutnick luego del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York con el propósito de brindar asistencia financiera a las familias afectadas. El 11 de septiembre de 2001 la empresa Cantor Fitzgerald, ubicada en una de las torres gemelas en Nueva York, perdió 658 de sus empleados que fallecieron con el ataque, explicó Howard sobre el nacimiento del fondo de ayuda.

Howard y Eddie, quienes son hermanos, precisaron que con la tragedia del 11 de septiembre, perdieron a su hermano Gary. Por eso, decidieron ayudar a las 658 familias y destinaron 25% de las ganancias para crear el fondo de la empresa. Además, a esas familias de sus empleados le pagaron por 10 años los beneficios médicos.

Previo a distribuir las ayudas en Puerto Rico, la organización ha hecho lo mismo en Houston, Texas donde el huracán Harvey devastó el huracán, en Oklahoma por donde pasó el huracán Moore y las familias afectadas por la tormenta Sandy en Nueva York.

Indicaron que la cantidad total de ayuda a distribuir son $4 millones a 4,000 familias con niños y niñas. Pero hoy solo se distribuyó $3.6 millones. El restante será distribuido en los próximos días.

La empresa Cantor Fitzgerald está ubicada en Nueva York y se dedica a las inversiones. El fondo se destina para ayudar a familias con niños pequeños. Cada familia recibe una tarjeta de crédito de $1,000 por lo que no se puede utilizar para retirar el dinero, se informó.

Cruz explicó que las familias seleccionadas pertenecen a los programas de “Early Head Start” y Head Start de la Capital, las escuelas públicas de San Juan, el Colegio San Gabriel para niños y niñas sordas, los programas de deportes de San Juan, los beneficiarios de la Oficina de Desarrollo Integral de la Mujer y/o aquellas que hayan pedido alguna ayuda en la Oficina de Ayuda al Ciudadano. El límite del beneficio para las familias seleccionadas es que debían tener niños o niñas que cursen estudios hasta sexto grado. Además, debían ser familias de escasos recursos.

