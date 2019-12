La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, insistió esta tarde que la gobernadora Wanda Vázquez, quien es precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), sigue siendo “más de lo mismo”.

“Wanda Vázquez es más de lo mismo. Es parte del equipo que recibió el rechazo inequívoco del pueblo de Puerto Rico este verano. Gente decente del PNP (Partido Nuevo Progresista) que se cansó de que el PNP sea igual a corrupción”, dijo Cruz Soto en una conferencia de prensa sobre otro tema.

Cruz Soto contrastó, por ejemplo, la velocidad con la que Vázquez acudió a Patillas en octubre de 2017 para investigar el presunto mal manejo de suministros de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) tras el paso del huracán María por parte del alcalde Norberto Soto Figueroa y cómo “ahora quiere una auditoría más exhaustiva” tras señalamientos de la Oficina de la Contralora ante irregularidades en La Fortaleza en torno al pago, sin contrato, de guaguas alquiladas durante la campaña electoral de Ricardo Rosselló.

“Ese es el toallazo olímpico”, sostuvo Cruz Soto. Destacó cómo el Departamento de Justicia, dirigido en ese momento por Vázquez no perdió tiempo en citar a Raúl Maldonado, hijo, luego de que este hiciera denuncias sobre el gobierno de Ricardo Rosselló en su cuenta de Facebook.

“A Raulie no le dieron el break”, dijo la alcaldesa. “Ya comenzamos a ver a la verdadera Wanda Vázquez, la que se reúne con la Junta (de Supervisión Fiscal) y no se toma fotos, pero se reúne con cualquier otra persona y se toma fotos. Esta es la Wanda Vázquez que no tenía comunicación con su secretaria de la Gobernación Zoé Laboy porque no apoya lo que Wanda Vázquez acaba de hacer”.

A preguntas, Cruz Soto rechazó que Vázquez tenga éxito en proyectarse ante el electorado como una figura no política, mientras exclama en actividades estribillos alusivos al PNP.

“Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que no dice. Wanda y (Pedro) Pierluisi son más de lo mismo y son los que el pueblo rechazó y el país no quiere volver a eso”, manifestó Cruz Soto.

Minutos antes, en la misma conferencia de prensa, Cruz Soto felicitó a la gobernadora por haber firmado el proyecto de ley supuestamente tiene el efecto de darleun respiro a las peleas de gallos al convertirse el negocio en uno estrictamente local.

Tras recordar que en marzo firmó una orden ejecutiva aclarando que los policías municipales no colaborarían con las autoridades federales en operativo alguno para combatir esa actividad, Cruz Soto opinó que Vázquez fue “demasiado diplomática” y que todavía falta que instruya a los policías estatales a que tampoco colaboren con los federales.

“Ya felicité a la gobernadora… pero desobedecer una ley injusta no es una opción, es una obligación”, dijo Cruz Soto.