El nominado secretario de Estado, Pedro Pierluisi, juramentó hoy su nuevo cargo y tan temprano como mañana, jueves, podría estar defendiendo su nombramiento ante la Cámara de Representantes.

Pierluisi, en una entrevista con El Nuevo Día, informó también que ya renunció a su puesto como abogado en el bufete O’Neill & Borges y aseguró que el asesoramiento que por los últimos dos años ofreció a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no interferirá en su toma de decisiones como eventual sustituto del gobernador, si logra ser confirmado por la Asamblea Legislativa.

“En el día de hoy estaré jurando al cargo de secretario de Estado mientras la asamblea está en receso. Entiendo que mañana el gobernador convocará una sesión extraordinaria para que considere la designación”, dijo Pierluisi en momentos en que La Fortaleza emitía una comunicación pública informando de la convocatoria legislativa.

Debido a que la Asamblea Legislativa está en receso, Pierluisi puede juramentar y comenzar funciones de inmediato en lo que se completa el proceso de consejo y consentimiento en la Cámara de Representantes y el Senado.

El funcionario sostuvo que regresa al ruedo político nuevamente, estremecido por los sucesos de las últimas semanas que desembocaron en la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en medio de alegaciones de corrupción y denuncias por el contenido de un chat que mantenía el mandatario con algunos de sus más cercanos allegados.

El también exsecretario de Justicia y comisionado residente manifestó que ha comenzado a hablar con legisladores en un esfuerzo por conseguir los votos necesarios para su confirmación como jefe del Departamento de Estado y la primera persona en la línea de sucesión de la gobernación.

“Tenemos que decirle basta ya a la incertidumbre. Tenemos que movernos hacia el frente. Si no me confirman sería triste. No lo digo por mí, sino por Puerto Rico. No podemos seguir con controversias o dilemas innecesarios”, dijo Pierluisi.