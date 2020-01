Brunilda Antonetti, pensionada del gobierno y residente de Ponce, se levanta cada mañana a verificar si su residencia tiene una grieta adicional a las que ya marcan las paredes de su hogar. Y como ella hay muchos, dijo.

“Vivimos todos los días esa inseguridad y la vamos a seguir viviendo porque no tenemos quizás para pagar estudios estructurales”, compartió la mujer, quien laboró para el Departamento de la Familia.

A la preocupación de la inestabilidad de una vivienda se suman otras tantas, incluyendo el posible recorte a las pensiones de un 8.5% propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) e incluido en el Plan de Ajuste de la Deuda que impactaría a sobre 160,000 pensionados del servicio público, dijo.

Este panorama se complica cada día más ante la continuidad de los sismos que se reportan en el área desde el pasado 28 de diciembre, por lo que ayer el Frente en Defensa de las Pensiones, junto a miembros de la campaña Construyamos otro Acuerdo, reafirmaron la urgencia de que se detenga el temido ajuste.

“La gente de Ponce no estamos felices ni nos gusta vivir en carpas… nosotros hemos atravesado por esta situación de los sismos y hemos tenido que dejar nuestras casas y agruparnos en salas, marquesinas, en parques…protegiéndonos y también dándonos ánimo para poder sobrepasar esta situación”, señaló Antonetti.

Sus expresiones hacen una clara referencia a lo que dijeron, por separado, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, de que los refugiados del área estaban felices bajo las condiciones en las que viven.

“Eso es lo que nos haría bien felices a nosotros, poder tener la cancelación de la deuda y poder tener nuestras pensiones sin que se nos toque. No podríamos tener otro desastre en nuestras vidas. Tenemos este que es natural y no podemos controlar, pero ese si lo podemos controlar, ese sí está en las manos del gobierno. Que se cancele la deuda y se quite el peligro del recorte de las pensiones”, sostuvo Antonetti.

El grupo no tiene un número oficial de pensionados del servicio público que residen en los municipios impactados por los sismos, pero tienen 600 registrados. De estos, a quienes han contactado por teléfono, un 80% expresaron estar emocionalmente inestables debido a los sismos.

Emilio Nieves, portavoz del Frente, recordó que los pensionados ya sufrieron un recorte de $1,500 anuales al eliminarse la aportación al plan médico, que ascendía a $100 mensuales, así como el bono de Navidad y el bono de medicamentos. “En la pensión representa un recorte de un seis a un diez por ciento”, dijo.

Agregó que los $8,000 millones disponibles para el pago de la deuda deben ser destinados para evitar el recorte de las pensiones y para la reconstrucción de viviendas y escuelas.

“Es una necesidad lo que nosotros estamos viviendo. No es que nos hagan ningún tipo de favor. Nosotros merecemos el que se cancele esa deuda, es algo que nosotros hemos luchado y seguiremos luchando aun por encima de los temblores”, añadió, por su parte, Sonia Palacios, portavoz de Construyamos otro Acuerdo.

A preguntas de la prensa alegaron que no ha habido “ninguna” receptividad de la gobernadora a sus reclamos, aunque dijeron tener esperanza. Palacios indicó que, tras asumir la dirección de país en agosto, le cursaron una carta a Vázquez Garced, de la cual nunca obtuvieron respuesta. En la misma le solicitaban una reunión.

Cuestionaron que la gobernadora si haya tenido apertura para reunirse con los miembros del Comité Oficial de Retirados (COR) -los cuales, dijo Palacios, no los representan, y la JSF. “Lo que hay en este país se le debe a los empleados y servidores públicos que por décadas se enrollaron las mangas para echar este país hacia adelante”, señaló Palacios.