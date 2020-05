Una bebé manatí de unas dos semanas de nacida permanece en estado crítico luego de que fue rescatada este domingo por personal del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) al ser localizada varada en la orilla de Punta La Bandera, en Luquillo.

De inmediato, la pequeña fue trasladada al Centro de Conservación de Manatíes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón, donde veterinarios y biólogos marinos la examinaron.

El director del centro, el doctor Antonio Mignucci, detalló que la manatí mide 4 pies y medio de largo y pesa 100 libras.

“Su estado en este momento es crítico, pero tenemos esperanzas que se estabilice rápido y pueda entrar en el mismo estanque que Loíza (otra bebé manatí) para tener compañía", dijo Mignucci, quien también es profesor de Ciencias Marinas en la mencionada institución académica.

El experto precisó que la pequeña manatí fue bautizada con el nombre de Taicaraya, un nombre taíno que significa "buena luna", debido a que fue rescatada en la luna nueva.

Hace unos seis meses la bebé manatí Loíza fue rescatada en un caño del río Grande de Loíza y desde entonces permanece bajo el cuidado del centro.

Por su parte, el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, exhortó a los operadores de embarcaciones a que cumplan con las leyes de navegación para proteger a los manatíes, así como a las tortugas y los delfines.

"Estas especies marinas se encuentran presentes unas nuestras aguas y necesitan que sigamos los siguientes consejos para evitar poner en riesgo sus vidas", estableció a través de un comunicado de prensa.

La bebé mantatí al ser rescatada. (Suministrada)

La advertencia del funcionario se produce luego de que las embarcaciones fueron autorizadas a zarpar de las marinas nuevamente tras más de dos meses por la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para frenar la propagación del COVID-19.

Machargo Maldonado indicó que entre las cosas que deben tener en cuenta los navegantes es reducir la velocidad en aguas de menos de 10 pies de profundidad, reducir la velocidad a 5 millas por hora en caso de detectar un manatí en el área, mantenerse alerta en todo momento, no tocar a los manatíes, no tirar basura al agua y no anclar sobre hierbas marinas.