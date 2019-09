Un grupo de organizaciones y colectivas reiteraron hoy su exigencia a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que declare un estado de emergencia por la violencia de género que se vive en el país, a su vez que presentaron sus propuestas para atender el problema.

De no declarar un estado de emergencia advirtieron que continuarán su jornada de lucha. “Si la gobernadora no declara un estado de emergencia nosotras lo vamos a declarar y vamos a seguir presionando para que eso ocurra. Sería un error enorme de la gobernadora no declararlo, porque…hay una aprobación y un endoso del país al estado de emergencia”, expresó Sara Benítez Delgado del Movimiento Amplio de Mujeres.

Sobre qué estrategias formarán parte de esa jornada, eso lo decidirán próximamente y la divulgarán más adelante.

Las propuestas desarrolladas por las organizaciones están enmarcadas en los “ejes” de educación, seguridad, techo seguro, prevención y cero impunidad y incluye asuntos puntuales que se podrían implantar inmediatamente, señalaron las portavoces en conferencia de prensa. Igualmente, resaltaron la necesidad de implantar nuevamente un currículo de perspectiva de género no solo en las escuelas sino en agencias que ofrecen servicios a sobrevivientes.

“Nos parece urgente el diseño de una campaña que nos ayude a visibilizar el compromiso social de cero tolerancia a la violencia de género que promover el estado”, señaló Amárilis Pagán del Proyecto Matria.

Las propuestas, que serían enviadas hoy a la Fortaleza a través de correo electrónico, fueron desarrolladas por Taller Salud, Colectiva Feminista, Proyecto Matria, Movimiento Amplio de Mujeres, Coordinadora Paz para la Mujer, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Declarar a Puerto Rico en estado de emergencia nacional por violencia machista es un paso imprescindible y que urge para enfrentar la crisis de violencia que enfrentamos. Cada siete días una mujer es asesinada. No podemos esperar más. Hemos hecho el trabajo con la prontitud y la urgencia que lo amerita y esperamos que la gobernadora asuma su rol”, expuso Lourdes Inoa Monegro de Taller Salud.

La reunión entre la gobernadora y las portavoces de las organizaciones está pautada para el miércoles, 4 de septiembre.

A su llegada hoy a Fortaleza, la secretaria de la Gobernación, ZoéLaboy, indicó que aún no se ha decidido si se declarará un estado de emergencia. “Vamos a sentarnos con ellas, a escucharlas para discutir específicamente las expectativas”, expresó la secretaria de la Gobernación.

Vilma González, directora ejecutiva de Coordinadora paz Para la Mujer, destacó, por su parte, el alto número de asesinatos y desapariciones de mujeres sin esclarecer, que solamente se reporte el 2% de las agresiones sexuales y la existencia de sobre 2,700 safe kits sin analizar en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), situaciones que abonan a la impunidad que aumenta las condiciones de peligro que enfrentan las mujeres.

“El próximo acto será más violento. Es posible que esa violencia trascienda el ámbito doméstico. Es una crisis que ha resultado en un estado de emergencia nacional”, señaló González.