Washington - El ex comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi afirmó que el gobierno de Wanda Vázquez Garced debe garantizar una investigación sobre las denuncias de que la suspendida jefa de la Administración de Desarrollo Socieconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñones, utilizó la distribución de suministros durante la emergencia causada por los terremotos de este mes para adelantar la agenda de políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Se puede investigar administrativamente o se le puede encomendar al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) o al propio Departamento de Justicia”, indicó Pierluisi, exsecretario de Justicia y precandidato del PNP a gobernador.

Las graves denuncias en contra de Quiñones pudieron haberle costado el puesto a la destituida secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, quien había suspendido de su puesto a la administradora de Adsef, una decisión que –como confirmó un correo electrónico del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Battle– La Fortaleza intentó revertir.

“Todo eso ha quedado en entredicho. Hay causa suficiente para investigar el asunto” a base de los reportajes periodísticos, sostuvo Pierluisi, en una entrevista con El Nuevo Día entre medio de reuniones el martes en el Congreso en torno al plan demócrata para asistir a la isla tras los recientes sismos.

Fuentes de El Nuevo Día dijeron que políticos que respaldan la aspiración de Vázquez Garced a la candidatura del PNP a la gobernación, como la senadora Evelyn Vázquez, pudieron haber sido parte de la estrategia que denunció Andújar.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien respalda la precandidatura de Pierluisi, ha abogado también por una investigación en torno a las denuncias hechas por Andújar.

Mientras, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, ha indicado que el asunto debe ser investigado por el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la fiscalía federal, ante la posibilidad de que haya implicado el uso de fondos federales. Hernández también consideró que la investigación debe abarcar a la gobernadora Vázquez Garced.

Pierluisi ha salido en defensa del exsecretario de la Vivienda Fernando Gil Enseñat, quien fue cesado por Vázquez Garced, según la gobernadora, no por el lento uso en los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), sino por criticar las nuevas restricciones y controles que impone el Departamento de la Vivienda federal sobre el uso de la mayor parte de los $20,500 millones asignados a la isla bajo ese programa.

“Tenemos libertad de expresión y era legítimo que expresara que las restricciones son excesivas o irrazonables”, dijo Pierluisi, quien, como Gil Enseñat, está convencido de que la gobernadora lo despidió simplemente porque el exsecretario de la Vivienda ha respaldado la campaña a la gobernación del ex comisionado residente.

Pierluisi sostuvo que, ante la importancia de las asignaciones del programa CDBG-DR, se debe cumplir con las restricciones que impone HUD, pero “eso no quiere decir que no se pueda criticarlas”.

Pierluisi mantuvo que la base de su denuncia es que “no se debe presionar, cuestionar y menos aún despedir a cualquier funcionario público meramente porque favorezca mi candidatura. Eso es discrimen político”, dijo.

En medio de la campaña primarista frente a la gobernadora, el ex presidente del PNP –quien ocupó La Fortaleza durante cinco días de forma inconstitucional, según el Tribunal Supremo de Puerto Rico– considera que tiene un apoyo amplio en la base de su colectividad, contrario a 2016, cuando percibió división.

Después de las multitudinarias protestas que forzaron la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación –ante la indignación del pueblo por sus comentarios y los de su equipo hacia amplios sectores del país en un chat de Telegram y los cargos de corrupción gubernamental, entre otras cosas–, Pierluisi dijo a principios de noviembre en un evento de la Juventud del PNP que no se arrepentía de haber apoyado al pasado exgobernador.