En medio de la emergencia por los terremotos ocurridos en la zona sur, la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, destituyó de manera fulminante, y sin dar explicaciones, a la funcionaria que unos días antes la gobernadora Wanda Vázquez Garced había designado para que fuera la representante de Fortaleza en el municipio de Guayanilla, uno de los seis pueblos declarados zona de desastre, supo anoche El Nuevo Día.

La funcionaria destituida es la abogada Surima Quiñones, quien era la directora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), una agencia que está bajo la sombrilla del Departamento de la Familia (DF), que dirige Andújar. La información la dio a El Nuevo Día el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán y corroborada por la propia Quiñones. También fue destituido todo el personal de confianza de Quiñones.

“La secretaria se tomó unas atribuciones y me removió del puesto a mí y a todo mi personal de confianza. No me dio ninguna explicación”, dijo Quiñones a este medio.

La exfuncionaria rehusó dar más declaraciones. La destitución se produjo el viernes por la tarde.

El miércoles, tras una reunión con los alcaldes de los municipios más afectados, la gobernadora Vázquez designó a varios jefes de agencias para que fueran sus enlaces directos con los alcaldes de los pueblos en la zona del desastre. En el caso de Yauco, por ejemplo, designó al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy. A Guayanilla le tocó Quiñones.

El alcalde Torres Yordán estaba sumamente complacido con la manera en que se desempeñó Quiñones en los dos días en que fungió como enlace de su pueblo con Fortaleza. “Ella ha hecho un trabajo extraordinario en Guayanilla. Ha estado conmigo en los campos y en los campamentos. Ha sido una gran voz ayudando a la gente de Guayanilla”, dijo Torres Yordán.

Según el alcalde, recibió un mensaje de texto de la secretaria Andújar diciéndole que Quiñones estaría “indispuesta de ahora en adelante” para ayudarle y que ella misma se encargaría del pueblo. Torres Yordán, creyendo que Quiñones estaba enferma, la escribió para desearle pronta mejoría y esta lo llamó para decirle que realmente había sido despedida por Andújar.

No fue posible conseguir anoche una reacción de Andújar.

Según el alcalde, Andújar fue ayer a Guayanilla, pero le informó que, contrario a Quiñones, ella no puede ir hasta allá todos los días porque tiene que atender también el resto de la isla. Cuando el alcalde le reclamó que no iba a tener el mismo nivel de atención del que gozaba con Quiñones, la secretaria quiso delegar en la directora regional del DF en la zona, pero esta le dijo a Torres Yordán que tampoco podía encargarse a tiempo completo de Guayanilla.

Torres Yordán dijo que la comunicó esta situación a la gobernadora Vázquez, quien le prometió encontrar una solución al problema.

Aunque no existe hasta el momento una explicación oficial sobre la destitución de Quiñones, varias fuentes dijeron a El Nuevo Día que la situación está enmarcada en la disputa entre la gobernadora Vázquez y el excomisionado residente Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Según las fuentes, la secretaria Andújar está a favor de Pierluisi.

Guayanilla está entre los seis pueblos que el presidente estadounidense Donald Trump declaró zona de desastre el jueves, tras los terremotos ocurridos el 6 y el 7 de enero, que destruyeron cientos de residencias, dejaron inhabitables a miles y tiene a al menos 20,000 personas durmiendo fuera de sus casas, según cifras que dio a conocer esta semana el gobierno de Puerto Rico.