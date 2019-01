Aunque el cuadrante noroeste -entiéndase noroeste y norte central- recibirá aguaceros significativos esta tarde, los pueblos metropolitanos no tendrán para hoy, viernes, acumulaciones de lluvias significativas.

"La actividad estará ocasionada por los efectos locales: humedad, calentamiento diurno y brisas marinas", informó el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), José Álamo, a endi.com.

Algunas inundaciones menores o urbanas podrían suscitar a causa de esto.

Temperaturas, mientras tanto, figurará ente los altos 60 y medios 80 grados Fahrenheit, lo que promete un día agradable.

Un riesgo moderado de corrientes marinas a las playas del norte y Culebra, destacó la agencia en su más reciente informe.

A moderate risk of rip currents along the north facing beaches of Puerto Rico, Culebra and Saint Thomas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/EpOLg2Smbs