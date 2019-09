PONCE.- El gobierno municipal de Ponce urgió la movilización de las comunidades susceptibles a inundaciones y deslizamientos ante la cercanía de la tormenta tropical Karen que se espera deje mucha lluvia sobre el país.

Sin embargo, solo tres personas acudieron a los refugios disponibles a pesar de los esfuerzos que realiza personal del ayuntamiento desde anoche, principalmente en sectores de la costa ponceña.

Según la alcaldesa María “Mayita” Meléndez Altieri, “nuestros equipos están en la calle porque ya se han verificado alcantarillas, limpiando desde anoche en cada uno de los sectores de La Playa, tratando de desalojar personas hacia los centros de refugio”.

“Teníamos las guaguas disponibles para moverlos, pero solamente pudimos mover a dos personas, una del Salistral y otra del área de Puerto Viejo. Los demás, tenían conocimiento, pero no se movieron y hasta el momento, tenemos una persona refugiada en la escuela Ángela Cordero de Villa del Carmen y dos en la (Ernesto) Ramos Antonini en Cantera”, lamentó.

Meléndez Altieri destacó que actualmente hay cuatro refugios abiertos en las escuelas Lila Mayoral, Ángela Cordero, Ernesto Ramos Antonini y el centro comunal de Pámpanos y los demás se abrirán “según la necesidad”.

“Va a llover y el sur de Ponce es susceptible a inundaciones, el norte a desprendimientos. Si vemos que durante la mañana y la tarde se están llenando (los refugios) y que las personas respondieron al llamado preventivo, entonces seguimos abriendo los otros refugios en la (escuela) Aurea Collazo, Santa Teresita, Herminia García, el área de Llanos del Sur, la Celso Barbosa, Josefina Boya y la Ismael Maldonado”, acotó.

La alcaldesa aseguró que la escuela Herminia García en Glenview estará disponible para recibir a residentes de la zona montañosa.

“Estamos pidiéndole a la gobernadora escuelas disponibles en el campo que estén desocupadas para nosotros utilizarlas como centros comunitarios”, expresó.

La ejecutiva municipal resaltó que acondicionaron la escuela Lila Mayoral en el sector El Tuque para atender a personas de las regiones de Ponce y Guayama que requieran asistencia médica especializada.

Asimismo, el municipio aprovechó su visita a las comunidades para levantar un censo que determine cuántas familias viven bajo toldos azules.

“A mí se me había informado que había 1,400 personas con toldos en Ponce, (eso es) falso, no llegan a 700, y obviamente Vivienda Estatal no tiene el informe, por lo tanto, Vivienda Municipal y otras agencias están hasta hoy mismo entregando documentación”, manifestó.