El representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Memo” González, propuso hoy, lunes, extender a diez años el período de expiración de la licencia de conducir como medida para atender los históricos problemas y retrasos que enfrentan los ciudadanos en los Centros de Servicios al Conductor (Cesco) a través de la Isla.

El proyecto de la Cámara 2036 forma parte de un paquete de seis medidas legislativas presentadas por el legislador, quien le atribuyó gran parte de los problemas que enfrentan los choferes del país a la negligencia de la pasada administración popular al no atender correctamente las actualizaciones de los programas computarizados.

“Un período de expiración de una licencia de conducir a 10 años resulta adecuado, pues el ciudadano no tiene que enfrentarse a dicho proceso cada seis años, y las filas que el mismo trae cada seis años tampoco se afecta la seguridad pública”, indicó el representante al señalar que en estados como el de Florida, la renovación de la identificación es cada 12 años.

González radicó, además, el proyecto de la Cámara 2048 que le permitiría a los ciudadanos renovar la licencia de conducir 150 días de la fecha de expiración. Actualmente, el tiempo previo es de 60 días.

El paquete incluye la Resolución Conjunta de la Cámara 479 para establecer - a través de un acuerdo entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)- una “fila única” a través de la cual se puedan realizar las gestiones correspondientes a cada una de las agencias.

“Lo que queremos es que el ciudadano no esté moviéndose de fila en fila y que el personal en esa área esté adiestrado para renovar la licencia como para venderte los comprobantes”, expresó el representante a El Nuevo Día.

El legislador por Arecibo también presentó las resoluciones conjuntas de la Cámara 487 y 488. La primera, dijo, le permitiría a los constituyentes la renovación de la licencia de conducir a través de la internet y, la segunda, crearía un portal para la orientación de los ciudadanos con relación a los trámites que ofrece el Cesco, así como para proveer citas.

“La mayor preocupación de los ciudadanos era la falta de turnos disponibles una vez llegaban a solicitar los servicios. Pero también les preocupaba que no había impresoras ni escáner y las condiciones de los edificios no era la mejor en muchas ocasiones. El problema no solo ha sido para el constituyente sino también para los empleados que han hecho lo imposible por dar un buen servicio aun sin los recursos”, dijo González.

Mientras, el Proyecto de la Cámara 2054, por su parte, va dirigido a incluir la Hemofilia en la lista de condiciones para conceder permisos para estacionar en áreas designadas para personas con impedimento.

González adelantó que, como parte de este paquete de medidas, presentará un proyecto adicional dirigido a extender de seis meses a un año la vigencia del certificado médico y de visión que se incluye junto con las solicitudes de renovación de licencia. “Es una medida que beneficiar al conductor porque un duplicado de esos exámenes cuesta un promedio de $30”, dijo.