La presidenta de la organización Humane Society de Estados Unidos, Kitty Block, defendió la prohibición federal de las peleas de gallos, que comenzará en Puerto Rico en casi un mes, por entender que “su tiempo ya pasó”.

La entidad, que procura medidas para la defensa de los animales, cabildeó en contra de las peleas de gallos en el Congreso, que extendió la prohibición que ya existía en los estados a los territorios estadounidenses, como Puerto Rico.

Al responder a los argumentos levantados en la Isla en defensa de la industria gallística, Block indicó que la prohibición de las peleas de gallos y perros en cualquier jurisdicción se trata de una evolución social para eliminar actos de crueldad.

“La Humane Society de Estados Unidos se ha opuesto a las peleas de gallos y de perros por mucho tiempo. Se ha luchado para evitar que los animales se pongan a pelear unos contra otros por entretenimiento y para apuestas”, dijo Block en entrevista telefónica con El Nuevo Día desde Washington DC.

Agregó que, “especialmente, en las peleas de gallos, los arman con cuchillos en las patas. Es un deporte horriblemente sangriento”.

“Cuando una sociedad participa de ese tipo de acciones de crueldad, lo que hace es degradar la habilidad de la sociedad para cuidar a los animales y creemos que tener a niños viendo esos actos de crueldad, los puede desensibilizar al dolor y a otras cosas”, expuso Block.

Según los galleros, con el pasar del tiempo han implementado medidas para mejorar el trato de las aves, reduciendo el tiempo de las peleas y regulando el tipo de espuelas que se utilizan.

“Entendemos las tradiciones, pero las tradiciones evolucionan con el pasar del tiempo”, dijo Block. “La crueldad no es cultura y el caso del tribunal (federal) acaba de resolver que la ley se puede extender (a los territorios estadounidenses). No es nada relacionado a la libertad de expresión, ni nada de eso. Realmente es crueldad”.

LA BATALLA LEGAL

Block se refería al fallo del juez federal Gustavo Gelpí, quien desestimó una demanda del Club Gallístico de Puerto Rico y la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino para declarar inconstitucional la prohibición federal.

De esa manera, Gelpí sostuvo la validez de la ley bipartita conocida como la “Parity in Animal Cruelty Enforcement (PACE) Act”, de la autoría de los representantes federales Peter Roskam y el demócrata Earl Blumenauer.

??VICTORY??



Court rejects challenge to federal cockfighting ban in Puerto Rico, Guam and other U.S. territories.



Read more on the blog: https://t.co/ein514FKAH pic.twitter.com/IBLIXIY32J — HSLF (@HSLegFund) October 29, 2019

Los galleros han adelantado que apelarán la determinación de Gelpí, mientras que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, anunció que intentará impulsar que el Congreso conceda una moratoria a la vez que continúa impulsando un proyecto de ley previo que evitaría la prohibición.

Sobre la posibilidad de que se revierta la prohibición, Block dijo que “no creo que el clima está para eso. Creo que todo el mundo involucrado en esto entiende el impacto de las peleas de gallos y de perros, de cuán crueles son, y que no se deben promover más en el Siglo 21. Es algo que debe terminar”.

“Esta última ley lo que hace es eliminar las confusiones que quedaban de dónde aplica y dónde no aplica”, acotó.

En el pasado, la prohibición de las peleas de gallos han sido retadas por apelaciones en tribunales federales, como en el 2012, cuando dos convictos en Carolina del Sur argumentaron que el poder del Congreso para regular el comercio interestatal no se extendía a las peleas de animales.

Pero el Cuarto Circuito de Apelaciones con sede en Virginia, sostuvo la validez de la prohibición indicando que las peleas de animales sí tiene impacto significativo entre fronteras de jurisdicciones.

La Ley PACER, aprobada en diciembre pasado, eliminó la exención que los territorios tenían de dicha la prohibición al enmendar la Ley para el Bienestar de Animales de 1966 (AWA, por sus siglas en inglés).

Según la página de Internet de la organización defensora de los animales, dicho cambio “es un resultado por el que el Fondo Legislativo de la Humane Society ha trabajado por mucho tiempo”, junto con los equipos de otras entidades, como la Sociedad americana para la Prevención de Crueldad a los Animales.

“Puerto Rico es parte de Estados Unidos, es un territorio, así que las leyes aplicables deben aplicar en todos lados. No debe haber un área donde se permita que esta actividad continúe”, señaló Block.

Comentó que hay “una gallera cerca del aeropuerto (de Carolina) que atrae a muchos turistas. Así que entendemos que su tiempo ya pasó. Es increíblemente cruel e involucra otros elementos que no son buenos para la sociedad”.

“También encuestamos a sobre mil personas en Puerto Rico y se oponen mayoritariamente a las peleas de gallos. No es todo el mundo, pero no todos están de acuerdo. Los que están involucrados quieren continuar. Es su industria y hacen su vida de ello. Lo encuentran entretenido, pero eso no significa que eso debe continuar”, manifestó.

SOBRE EL ARGUMENTO ECONÓMICO

Uno de los principales planteamientos de los galleros alude al impacto negativo que tendrá la prohibición en la economía de la Isla, pues alegan que se eliminará una industria que ofrece empleo - directos e indirectos - a miles de personas.

Según Block, “el argumento del sustento es algo que escuchamos a menudo, y no somos indiferentes a eso, pero la idea de que tienes que mantener trabajos que son inherentemente crueles y abusivos para mantenerlos, no es un argumento real".

“Son prácticas inhumanas que no son buenas y por el hecho de que alguien haga dinero con eso, no significa que debemos mantenerlas”, abundó la activista, quien considera que los gobiernos deben ayudar a los impactados por la prohibición a “una transición hacia un sustento más humano”.

ASEGURA QUE NO ES NATURAL

De igual manera, Block rechazó el argumento levantado por criadores de que la prohibición federal no toma en consideración que los gallos de esa industria pelean y continuarán peleando por que es parte de su naturaleza.

“¿Es natural tener un cuchillo largo amarrado a su pata y despedazarse uno al otro? No es natural. Es una pelea creada, horriblemente exagerada”, expuso Block. “¿Que algunos animales van a ser agresivos y pelearán con otros? Claro. ¿Que va a ser a la escala masiva por los daños que se causan (en las galleras)? No, porque no van a tener cuchillos amarrados a las patas y no los van a incitar a pelear entre sí”.

“La idea de que es un estado natural no es correcto. Hemos escuchado ese mismo argumento con los (perros de raza) pitbull. Dicen que son peleadores y que van a pelear de todas formas. Pues cuando no los fuerzan a pelear, no los endrogan ni abusan de ellos, son algunos de los animales más dulces como mascotas de familia”.

SOBRE LA CAZA EN ESTADOS UNIDOS

Otro de los cuestionamientos a la prohibición es que se haya extendido la prohibición federal para proteger los gallos en Puerto Rico, mientras que en Estados Unidos se permiten otras prácticas contra los animales, como la caza deportiva.

Block destacó que la Humane Society también mantiene campañas en contra de la caza deportiva, así como del uso de animales en otras actividades de entretenimiento en Estados Unidos.

Trophy hunting is NOT popular with U.S. voters. ??



Despite opposition, the government is catering to trophy hunting interests to make the import of trophy-hunted ESA-listed species easier. ?? https://t.co/NxlxKXVYNo pic.twitter.com/xQ0GIWlZHX — The Humane Society of the United States (@HumaneSociety) May 11, 2018

“El argumento (de los galleros) es interesante, pero lo que dice es que nunca puedes detener un abuso mientras otros abusos sigan existiendo”, comentó Block. “Si ese es el estándar, entonces nunca podrás lograr nada”.

Destacó que en los pasados años han formado parte de los esfuerzos que han llevado a que se eliminen las carreras de perros en varios estados, siendo Florida el más reciente, de la misma manera que han impulsado que los gobiernos de los estados pasen leyes en contra de las peleas de gallos.

“Van a cerrar siete pistas de carreras de perros en Florida y vamos a tratar de que cierren las que quedan en Estados Unidos. ¿La caza para trofeo? Nos oponemos totalmente. Y así seguimos en diferentes frentes, pero no porque no logremos que se prohiba todo a la vez no significa que que no debes comenzar por algún sitio”, manifestó.

“Hemos hecho mucho trabajo en Puerto Rico, ayudando a esterilizar sin costo a sobre 35,000 perros y gatos. Esto (la prohibición de las peleas de gallos) no se trata de algo en contra de alguien en particular. Realmente se trata de levantar el nivel de consciencia en todos lados de qué es el bienestar de los animales y de protegerlos de conductas de tortura, como las peleas de gallo y de perro”, afirmó.

¿QUÉ ES ILEGAL?

Según la ley AWA, es ilegal que cualquier individuo o negocio a sabiendas promocione o exhiba a un animal en un evento de pelea, como las peleas de perros o pelea de gallos”.

También prohibe “la venta, compra, posesión, transporte, entrenamiento, entrega o recibo de un animal para participar en un evento de pelea”.

El estatuto también declara ilegal el uso del Servicio Postal y otros medios interestatales para promover una pelea de animales”.

Asimismo, declarailegal la “compra, venta, enrtega o transporte de instrumentos con filo para ser amarrados a las patas de un ave para una pelea de animales”.

La ley plantea una penalidad de hasta $250,000 y un máximo de cinco años de prisión.

La misma ley castiga con hasta un año de prisión a quienes asistan como público a una pelea de gallos. También dispone que alguien se expone a una sentencia de hasta tres años de cárcel y multas de hasta $250,000 por hacer que un menor presencie una pelea de gallos.

¿A QUIÉN LE TOCA HACERLA VALER?

Según reportes de prensa, las intervenciones contra peleas de gallos en Estados Unidos mayormente han estado en mano de las autoridades estatales y locales. Además de la ley federal, los gobiernos de los 50 estados han aprobado sus propias leyes que lo catalogan como un delito grave.

Aunque son menos recurrentes, las autoridades federales sí procesan casos, como los 21 arrestados en un operativo en las ciudades de Lexington y Williamsburg, Carolina del Sur, en el 2009. En diciembre del año pasado, el expresidente del capítulo de Nueva York de la “Gamefowl Breeders Association” fue sentenciado a 14 meses de prisión.

Aunque diversas agencias de ley y orden federales participan, la dependencia a cargo de investigar los casos bajo la Ley AWA es la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura Federal (OIG-USDA, por sus siglas en inglés).

El Nuevo Día solicitó una entrevista a la OIG-USDA, pero no ha emitido una respuesta.

En una entrevista reciente con este medio, el nuevo jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, indicó que estaba en evaluación sobre cómo se trabajarían los casos después de que la prohibición entre en vigor.

Pero esta jurisdicción no es la única que ha tenido que pasar por análisis para trabajar estos casos.

En junio de 2017, el Departamento de Justicia de Estados unidos llevó a cabo un adiestramiento para más de 100 funcionarios federales y estatales, incluyendo investigadores sobre las disposiciones en contra de la industria de las peleas de animales.

El adiestramiento estuvo a cargo de la OIG-USDA. Sus investigadores compartieron sus conocimientos y técnicas en el procesamiento de los casos.

En comunicado de prensa, Justicia federal señaló que en aquel momento se estimaba que hasta 40,000 estarían involucrados en las peleas de perros, mientras que las peleas de gallos estaría “igualmente extendidas” en Estados Unidos.

En Puerto Rico, algunos representantes de la industria gallística han denunciado que la prohibición tendrá el efecto de que la actividad pase de ser una regulada y que aporta contribuciones al gobierno, a una clandestina.