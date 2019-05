La zona metropolitana, así como el interior y oeste de Puerto Rico, podría experimentar inundaciones en la tarde del miércoles por aguaceros moderados que afectan el área, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga del SNM Odalys Martínez precisó que el potencial de inundaciones podría continuar hasta las 5:00 p.m. o 6:00 p.m.

Moderate showers affecting San Juan and vicinity, interior and western PR cause urban flooding. Exercise caution on roads.

Aguaceros moderados que afectan San Juan y vecindad, interior y oeste de PR causan inundaciones urbanas. Ejerza precaución en carreteras.

“Los aguaceros que se están desarrollando tanto en la zona metropolitana como en el interior y oeste de la isla son producto de la humedad y el calor diurno”, detalló.

Martínez indicó que este patrón debe continuar durante los próximos días, pues mayo es un mes típicamente lluvioso. En esta época, abundó, la humedad, el calor y la brisa marina se combinan y generan aguaceros en horas de la tarde.

“Ya para el fin de semana, particularmente sábado en la noche hacia domingo, debe estar pasando una onda tropical al sur de nosotros, inyectando más humedad, así que vamos a ver que la cobertura e intensidad de los aguaceros podría estar aumentando”, añadió.

“Estoy hablando de potencial. No es que esté ocurriendo o es que vaya a ocurrir. Es dado a las condiciones que se han dado en días previos y lo que está ocurriendo al momento existe un potencial”, enfatizó.

En la tarde del martes, un total de 12 vuelos enfrentaron problemas para aterrizar en el aeropuerto Luis Muñoz Marín debido a vientos cortantes. Martínez aseguró que esto fue “un evento particular, en donde la topografía jugó un papel importante”.

“Al día de hoy, no se prevé que ocurra lo mismo”, sostuvo.

Según el SNM, los vientos actualmente soplan de este a sureste y, en el área del aeropuerto, mantienen actualmente una velocidad de unas 5 a 10 millas por hora.

La meteoróloga recalcó que las lluvias que se han dado hoy y se darán en los próximos días son normales en esta la temporada.