Con una parranda navideña frente a los portones de La Fortaleza, padres, encargados y estudiantes de escuelas Montessori reclamaron que se le den los recursos de apoyo administrativos y financieros a la división dentro del Departamento de Educación que se encarga de manejar los planteles que han adoptado esta corriente educativa.

A punto de que se cumpla un año de la firma de la ley que creó la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori (SAEM), aún no se ha creado el reglamento que le daría garras a la legislación, señaló Rosaelena Suárez, madre de un estudiante de la escuela elemental Luis Lloréns Torres, en San Juan.

Esto ha generado problemas en las escuelas, como lo fue el atraso en el reclutamiento de los asistentes que se requieren en los ambientes (salones) de escuelas Montessori, detalló Karmen Lebrón, madre de estudiantes de la escuela Rafael A. Delgado Mateo de Guayama.

“Teníamos la expectativa que cuando se aprobara la ley, todo iba a correr sobre ruedas. Por eso se luchó todo el año 2018. Pero no sabemos qué pasa ahora. La secretaría está desmantelada totalmente, una secretaría que funcionó bien durante mucho tiempo”, expresó Lebrón.

Suárez indicó que SAEM actualmente solo está compuesta por la secretaria auxiliar, Rosa Recondo. Desde que fue creada en 2015, mediante una carta circular, SAEM ha tenido empleados de otras áreas del Departamento de Educación que son nombrados en destaque.

El apoyo administrativo y académico que brinda SAEM es necesario para las 53 escuelas públicas Montessori que hay en la isla, las cuales necesitan recursos distintos al resto de las escuelas públicas, así como docentes con unas cualificaciones específicas.

“El reglamento es el que le da garras a la ley. La ley dice que va a haber autonomía (para SAEM), que se va a apoyar el proyecto, que se tienen que garantizar los recursos para las escuelas Montessori”, sostuvo Suárez. “Esto impacta, por ejemplo, el reclutamiento de personal. En Educación te dicen que hay un procedimiento que ya se inició para reclutar, pero no se hizo a través de reclutamiento especial y lo que se solicita es que tenga conocimiento en Montessori, no que tenga experiencia en Montessori. Así que podemos prever que podrían ser personas que no están preparadas”, añadió.

En octubre, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, indicó en una vista pública que el reglamento estaría listo para diciembre.

Los manifestantes llegaron hasta el Palacio de Santa Catalina con la intención de reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez o alguno de sus asesores.