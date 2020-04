Puerto Rico registró este domingo otros 64 casos únicos positivos de COVID-19, por lo que la cifra de contagiados se elevó a 1,371, confirmó el Departamento de Salud.

Mientras, la agencia sumó una muerte al total de fatalidades por la enfermedad en la isla que alcanza las 84.

La víctima mortal más reciente del virus se trata de un hombre de 83 años que residía en la región de Caguas.

De acuerdo con Salud, el Registro Demográfico no reportó muertes adicionales por una avería en los sistemas de información, por lo que esos decesos se informarán "en los próximos días".

Un comunicado de prensa de la agencia detalló que 51 de los 64 casos positivos nuevos fueron procesados a través de pruebas serológicas y 13 mediante exámenes moleculares.

En cuanto a los municipios con la mayor incidencia de casos, San Juan continúa dominando la lista con 234, seguido de Bayamón y Guaynabo con 86, respectivamente.

Los nuevos datos reportados sostienen que 75 de los 78 pueblos de la isla tienen casos de coronavirus. No obstante, estas estadísticas no contemplan la información de 100 pacientes que aún no tienen un pueblo asignado.

Un panorama similiar se refleja en el total de casos positivos por regiones que domina la región Metro con 449, Bayamón con 268 y Mayagüez con 176.