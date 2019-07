Puma Energy indicó anoche que la empresa terminó su relación de negocios con World Professional Group, una de varias empresas a través de las cuales, Elías Sánchez Sifonte, el exdirector de campaña de Ricardo Rosselló Nevares, realiza negocios.

Según expresiones enviadas a este medio por Puma, World Professional Group prestó servicios de asesoría en temas de permisos y presentación de “múltiples proyectos a diferentes entes” desde diciembre de 2014, pero esas labores concluyeron en octubre del año pasado.

De esa forma, Puma buscó frenar anoche las especulaciones en torno a su exasesor y la reciente extensión de un contrato para el suplido de combustible con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El pasado sábado, a regañadientes, y a pedidos de la AEE, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) extendió por cuatro meses el contrato de suplido de diésel a Puma, pacto que rondaría unos $200 millones, alrededor del doble del acuerdo anterior.

Al extender el contrato, la JSF imputó negligencia a la AEE, señalando que la corporación pública dejó para última hora una decisión crítica para asegurar la continuidad del suplido de diésel, una materia prima que, en su mayoría se utiliza en las unidades 5 y 6 de San Juan. Para la JSF, la AEE no efectuó un proceso de competencia para identificar que se contratara un suplidor de combustible al mejor costo posible.

Pero según el director ejecutivo de la AEE, José F. Ortiz, si la corporación pública se vio obligada a extender el contrato con Puma, ello es secuela del retraso de la JSF en evaluar dicho contrato y sobre todo, en examinar el contrato con la AEE y New Fortress Energy para convertir las unidades 5 y 6 a gas natural. En ese caso, según Ortiz, la AEE no habría tenido necesidad de extender el contrato a Puma si la JSF no hubiera retrasado los trabajos de New Fortress en las unidades 5 y 6.

En las declaraciones enviadas a este diario, Puma indicó que no es correcto indicar que se “duplicó” el precio del diésel que pagará la AEE.

“El precio refleja las condiciones de mercado actual prevalecientes para un período de contrato de cuatro meses. El cambio resultante al día de hoy produce un incremento en el precio del diésel no mayor de 9%”, aseguró Puma.

Si bien la AEE paga el precio del combustible según dicta el mercado, el acuerdo con Puma sí duplica el cargo que cobra la empresa por concepto del acarreo y despacho del combustible, lo que en la jerga técnica, suele describirse como “adder”. Dicho cargo, según la JSF, fue de poco más de $6 en el contrato que expiró el domingo pasado. En la enmienda al contrato, Puma devengaría ahora alrededor de $14.90, según el ente fiscal.

La terminación de la relación profesional entre Puma y la firma de la que es parte Sánchez Sifonte no sería la única. Este diario supo que varios de los clientes que utilizaban los servicios del abogado y cabildero, han prescindido de los servicios de este. Entre esos clientes que también han prescindido de sus servicios se encuentra la cadena de farmacias Walgreens.

La noche del martes, el programa Jay y sus Rayos X reportó que la relación de Sánchez Sifonte con la firma Wolf Popper terminó el pasado 16 de julio.

Desde hace más de un año, las especulaciones en torno a las gestiones de Sánchez Sifonte como cabildero de empresas privadas ante diversas agencias de gobierno y el grado de influencia que este ha ejercido o pudo ejercer en el gabinete de Rosselló Nevares han sido la constante en los círculos de negocios y de acreedores de la isla.