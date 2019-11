Dejar un testamento para establecer los deseos de una persona una vez muere es un tema tabú para algunas personas, pero debería ser una prioridad, particularmente para aquellos padres o encargados de niños o adultos dependientes que pudieran quedar en un limbo ante la muerte de quien los ha cuidado toda su vida.

“Una de las preocupaciones principales de los padres, madres o encargados de los niños con diversidad funcional es qué pasará con su hijo una vez él ya no esté”, expresó el abogado José Torres Valentín, presidente de la Comisión Educación Sin Barreras Siglo XXI del Colegio de Abogados y Abogadas.

Además, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y presidente de la Comisión de Salud y Responsabilidad Civil del Colegio de Abogados, Ariel Caro, indicó que los cuidadores también deben dejar instrucciones sobre cómo procederían terceros en caso de que quede incapacitado y no pueda tomar decisiones sobre aquellos bajo su custodia.

“Las personas, desde etapas tempranas, estando conscientes y sin ningún tipo de traba legal, pueden planificar esas situaciones para proteger a sus seres queridos”, expresó.

Caro indicó que lo más recomendable es que los encargados de niños o adultos con impedimentos o condiciones de salud que impiden que sean independientes deberían dejar plasmados sus deseos e instrucciones mediante tres mecanismos distintos, pero complementarios: un testamento, un fideicomiso y un poder duradero.

El testamento es un documento escrito en el cual las personas detallan cómo disponer de sus bienes -siguiendo las disposiciones de ley-, así como detallan sus últimos deseos, los cuales no tienen que estar relacionados con asuntos económicos, detalló Caro. Por ejemplo, una persona puede dejar establecidos detalles sobre cómo quiere que sea su entierro o instrucciones sobre el cuidado médico o los servicios educativos que debería seguir su hijo o hija, añadió.

En el caso del fideicomiso, Caro explicó que se trata de una figura jurídica mediante el cual se detallan disposiciones económicas para que el menor o adulto dependiente no quede desprovisto en el futuro.

Mientras, el poder duradero es un documento que autoriza a una persona a tomar decisiones por una persona en caso de incapacidad temporera o permanente.

“El poder que todos conocemos es el poder que le das a una persona para que actúe por ti, pero ese poder se queda sin efecto cuando la persona queda incapacitada. Para anticipar la posibilidad de que se nombre una persona que sea tu apoderado y que tenga facultad de antemano de actuar en tu nombre en caso de incapacidad, se redacta un poder duradero. En el caso que nos ocupa de los niños con algún tipo de limitación, ese niño va a depender de sus padres. Si el padre se incapacita, que es la preocupación de los padres, de antemano pueden nombrar a una persona de su entera confianza, que tenga la capacidad para poder cuidar y representar a los hijos de conformidad a la ley y se establece desde antes mediante un documento”, señaló Caro.

La explicación de estos mecanismos jurídicos y las opciones que tienen los padres y encargados será parte de la discusión durante el cuarto Congreso de Educación Especial Juan Santiago Nieves, que se celebrará en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas el jueves, 14 y viernes, 15 de noviembre.

Torres Valentín indicó que el evento está organizado principalmente para beneficio de padres o encargados de niños y adultos con impedimentos y condiciones de salud, así como los profesionales que trabajan con estas poblaciones. No obstante, destacó que las conferencias estarán abiertas al público en general.

El congreso arranca el jueves con la conferencia “Ley Promesa y su impacto en la educación”, señaló Torres Valentín. Esta será la primera de las 12 conferencias que estarán a cargo de expertos en Derecho, Economía y en temas de Educación Especial.

Caro y la abogada y notaria Lourdes Quintana estarán a cargo el viernes de la conferencia “Planificación sucesoral”, en la cual detallarán las medidas que deben tomar los padres o encargados para intentar minimizar las situaciones adversas en momentos difíciles. Asimismo, se discutirán las opciones que tienen las familias para orientarse sobre confeccionar estos documentos y dónde recibir servicios a bajo costo.