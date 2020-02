Existe evidencia que desde la antigüedad hasta el presente, han existido personas que se identifican con un género contrario al que se les asignó al nacer. Algunas de estas personas, optan por utilizar vestimenta y arreglos que socialmente se adjudican al género con el cual se identifican, mientras que otras inician una transición mediante intervención médica para cambiar de género.

¿Cuál es la manera correcta entonces de referirse a estas personas?

De acuerdo con la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación (GLAAD, en inglés), Puerto Rico para Todos y la Asociación Americana de Psicología (APA, en inglés), transgénero es el término global con el que se define a “las personas que tienen una identidad de género y expresión de género que son diferentes a su sexo biológico”.

La persona se identifica con un género diferente a su sexo biológico y puede o no expresarlo, mediante uso de vestimenta distinta o, incluso, mediante procesos médicos para cambiar su sexo biológico.

De acuerdo con la Guía para una cobertura objetiva de personas y temas transgénero publicada por GLAAD, “el término incluye, pero no es limitado a personas transexuales, travestis y otras personas que varían de su sexo asignado al nacer”.

De acuerdo con la APA y GLAAD, el nombre correcto para referirse a estas personas es mujer u hombre transexual, o simplemente mujer u hombre. “En todo caso, se debe utilizar el término que la persona utiliza para describirse a sí mismo o misma”, destaca GLAAD.

“Aunque la palabra transgénero generalmente tiene una connotación positiva, no todas las personas cuyo aspecto o conductas no coinciden con su género se identificarán como personas trans”, explica la APA. La organización aclara que la identidad de género y la orientación sexual no están necesariamente relacionadas. “La orientación sexual hace referencia a la atracción física, romántica y/o emocional permanente de una persona por otra, en tanto que la identidad de género se refiere al sentido interno que una persona tiene de ser hombre, mujer o algo diferente”, explica.

Por su parte, las personas transexuales son aquellas transgénero que modifican sus cuerpos “mediante el uso de hormonas o cirugía para que su sexo coincida con su identidad de género”. “Esta es la diferencia entre transgénero y transexual”, publica Puerto Rico para Todos en su glosario de términos disponible en su página de internet.

De acuerdo con GLAAD, el término transexual se usa mucho antes que transgénero y se originó entre las comunidades médicas y sicológicas. Por eso, todavía algunas personas se confunden al referirse como transexuales a personas que realmente son transgénero. “Contrario al término transgénero, transexual no es un término sombrilla. Muchas personas transgénero no se identifican como transexuales”, abunda GLAAD en su glosario detérminos también disponible en línea.

¿Y los travestis, los transformistas y los “drag queens”?

Los travestis usan maneras de vestir que socialmente están asignadas al sexo opuesto, aunque no necesariamente se identifiquen con ese género que están representando. Aunque en los últimos años ha crecido la educación sobre el uso de términos correctos, según GLAAD, en algunas regiones, se sigue usando incorrectamente el término travesti para referirse a personas transgénero.

“Los y las travestis generalmente se sienten cómodos con su sexo asignado y no desean cambiarlo”, añade la APA, que destaca que ser travesti tampoco implica orientación sexual. Por ejemplo, si un hombre se viste con prendas socialmente adjudicadas a una mujer, no quiere decir que sea homosexual.

Por su parte, los transformistas son personas que, a veces, usan la ropa asociada con personas del sexo opuesto, pero que se identifican con su sexo biológico y no desean cambiarlo. “Ser transformista no indica orientación sexual”, reitera GLAAD. Tampoco se debe usar el término transformista para referirse a un transexual o transgénero.

En tanto, “drag queen” o “drag king” están vinculados con el entretenimiento. Son personas que usan vestimentas y arreglos socialmente vinculados con el sexo opuesto “con el fin de entretener a otras personas en bares, clubes u otros eventos”.