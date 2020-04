A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

La ex secretaria interina de Salud Concepción Quiñones de Longo aceptó tomar decisiones "millonarias" mientras lideró la agencia, de acuerdo con declaraciones escritas que le envió a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en privado, y que este medio tiene en su poder.

En conferencia de prensa, con la intención de defender una transacción fallida para adquirir un millón de pruebas rápidas para detectar el virus, Vázquez Garced comentó que Quiñones de Longo “estuvo al tanto de todas las transacciones” de Salud.

Sin embargo, en el mensaje la ex secretaria interina no se hizo alusión a una transacción o un contrato en específico. En el texto, se limitó a informarle a la primera ejecutiva su incomodidad ante el hecho de que no se le había entregado una carta que oficializara su nombramiento interino.

“Me siento muy comprometida con la gestión que se está realizando y estoy más que dispuesta para continuar en el puesto de forma interina en lo que usted determina en quien desea depositar su confianza para salvaguardar la salud del pueblo puertorriqueño”, lee el mensaje.

“Me incomoda, sin embargo, que no me hayan aún entregado una carta de nombramiento interino que valide las múltiples gestiones y decisiones, con repercusiones multimillonarias, que he estado tomando a su nombre en pro de nuestra isla”, sostiene Quiñones de Longo en su declaración escrita.

El mensaje de Quiñones de Longo tiene fecha del 25 de marzo a las 11:12 p.m. y fue contestado por la gobernadora tres minutos después. Al día siguiente, la doctora comunicó públicamente su renuncia.

Este medio contactó a Quiñones de Longo para obtener una reacción, pero al publicarse esta nota no hubo respuesta.

En la rueda de prensa de ayer, Vázquez Garced canceló los contratos de Apex General Contractors con el gobierno, así como los de su representante legal Juan Maldonado. La compañía firmó un contrato con Salud por $38 millones el pasado 26 de marzo para traer a Puerto Rico un millón de pruebas para detectar el coronavirus. Este medio publicó en exclusiva que hubo licitadores que ofrecieron los "kits" por menos dinero, pero no lograron el acuerdo. Además, El Nuevo Día también reveló que las pruebas -que nunca llegaron- fueron vendidas a sobreprecio.

“A mí, directamente, ella (Quiñones) me escribió y me dijo que ella estaba tomando unas decisiones multimillonarias, esa información me la escribió ella a mí”, dijo la primera ejecutiva ayer en su conferencia de prensa.

Al tiempo que anunciaba las cancelaciones de contratos, también mencionó que se propone diligenciar que un funcionario federal que esté a cargo de supervisar los procesos de órdenes de compra en Salud.

Asimismo, Vázquez Garced puso en duda el proceso investigativo que lleva a cabo la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, de la que insinuó que tiene motivaciones políticas. La gobernadora indicó que todos los legisladores a cargo de la pesquisa en la Cámara apoyan a su rival por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, PedroPierluisi.

“No se le ha dado la oportunidad al doctor Segundo Rodríguez (Quilichini) para que él explique”, opinó Vázquez, reiterando que el galeno cuenta con su confianza. El coordinador del grupo médico que asesora a la gobernadora solicitó que se le cite ante la comisión para dar su versión de los hechos.

No obstante, presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, defendió la investigación que está a cargo del representante Juan Oscar Morales.