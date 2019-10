Ante la posibilidad de que el Tribunal Federal imponga un síndico que vele por los fondos de la División de Servicios a las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI), el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, argumentó que el dinero asignado a esa oficina que no ha sido utilizado constituye un “sobrante” y rechazó que se hayan afectado los servicios.

La designación de un síndico para velar por los fondos de la DSPDI se encuentra entre las opciones que evalúa el juez federal Gustavo Gelpí, luego que presuntamente la oficina adscrita a Salud incumpliera por años con órdenes de la corte.

“Si bien es cierto que hemos tenido sobrantes en el presupuesto asignado, los servicios a los participantes han continuado brindándose como de costumbre”, dijo ayer Rodríguez Mercado a El Nuevo Día en declaraciones escritas.

“No es necesaria la asignación de un síndico, ya que los monitores federales actualmente tienen la visibilidad de nuestros procesos, abogamos por la transparencia y, sobre todo, se les provee la información necesaria para trabajar en equipo sobre cualquier ajuste o modificaciones”, enfatizó el titular de Salud.

En los últimos cuatro años fiscales, la DSPDI no ha utilizado cerca de $20 millones, y ha incumplido así con órdenes del tribunal, según una moción presentada por el Departamento de Justicia federal el jueves. El recurso judicial establece que el presupuesto de la DSPDI tiene que usarse por completo y no debe reducirse para no afectar los servicios.

Rodríguez Mercado advirtió que la designación de un síndico aumentaría innecesariamente los gastos administrativos “en perjuicio” de quienes reciben servicios a través de la DSPDI.

“Lo que debemos destacar y reconocer es que, los últimos años, se ha reflejado un aumento en el cumplimiento del ‘Joint Compliance Action Plan’ (plan de acción de cumplimiento conjunto), según expresado por el Joint Compliance Coordinator Office en su informe de estatus sometido este mes”, dijo el funcionario.

De acuerdo con el secretario de Salud, desde que asumió ese puesto, ha sido “enfático en la importancia de cumplir con las estipulaciones y órdenes del tribunal federal”.

Aunque insistió en que no se han impactado los servicios a la ciudadanía, Rodríguez Mercado sostuvo que las medidas para lograr ahorros en medio de la crisis fiscal han impactado negativamente al Departamento de Salud. “Tanto el Departamento de Hacienda como la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) vienen obligadas a imponer medidas tan restrictivas que afectan el poder completar los procesos fiscales”, subrayó.

No obstante, el Departamento de Justicia federal argumentó que el gobierno de la isla es responsable de ejecutar las órdenes del tribunal y que Hacienda y la OGP no pueden reemplazar la autoridad de la corte.

“(El gobierno) no puede evitar la responsabilidad simplemente porque la DSPDI afirma que sus manos fueron atadas por otras agencias. Este caso es más amplio que solo DSPDI; el Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico y el gobernador de Puerto Rico son demandados en este caso, extendiendo así la responsabilidad legal más allá de DSPDI a todos los departamentos ejecutivos del ELA, incluidos Hacienda y OGP”, indicó en la moción sometida el jueves Richard Fajardo, abogado de Justicia federal.

El abogado se refirió a un caso de 1999, que culminó en el 2011 con un plan de acción de cumplimiento que la corte supervisa desde entonces. Según la moción, hay recursos no utilizados que han sido devueltos al Fondo General, pero se desconoce en qué fueron gastados.

La Fortaleza dijo ayer a este diario, a través de su secretaria de Prensa, Mariana Cobián, que “no se van a emitir comentarios adicionales sobre el caso”.

Rodríguez Mercado, por su parte, dijo que “el Departamento de Salud reconoce que tiene un deber continuo de mejorar los procesos”, y afirmó que así lo han hecho. “A pesar de las situaciones que ha confrontado la DSPDI en cuanto al uso del presupuesto, hemos logrado llevar a cabo aquellos ajustes que entendemos necesarios para lograr que el programa pueda cumplir con las metas y objetivos en beneficio a los participantes”, argumentó.