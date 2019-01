La apariencia de un conflicto de interés por la subcontración de su hijo por diversas empresas que brindan servicios a decenas de agencias del gobierno no impidió ayer que el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, fuera nominado nuevamente a la secretaría de Hacienda.

Mientras ocupó la jefatura de Hacienda por primera vez, Maldonado concedió contratos a Virtus Consulting y Optima Consulting, y ambas empresas están siendo investigadas ahora por el Departamento de Justicia.

Virtus Consulting es una de las compañías que subcontrata al hijo de Maldonado, Raúl Maldonado Nieves.

En entrevista con El Nuevo Día, Maldonado anticipó ayer que, al retornar a Hacienda, si logra la aprobación del Senado, cancelará los dos contratos que él mismo avaló con su firma.

“Como medida cautelar”, enfatizó Maldonado, también principal oficial financiero del gobierno (CFO, en inglés).

Sin embargo, el contrato de Optima Consulting fue cancelado el 4 de diciembre de 2018 por la entonces secretaria de Hacienda Teresita Fuentes, quien dejó el puesto abruptamente el viernes.

Ambos contratos preocupaban a Fuentes, y ayer este diario obtuvo copia del subpoena mediante el cual Justicia requirió a Hacienda información sobre esos dos acuerdos, que alcanzan los $6 millones en dos años (2017 y 2018).

Minutos después que trascendiera esa información ayer, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció en conferencia de prensa que Maldonado volverá a tomar las riendas del Departamento de Hacienda. Además lo nombró director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

El anuncio se produjo un día después que trascendiera que la renuncia de Fuentes fue producto de una cadena de eventos que tuvieron su origen cuando Rosselló Nevares determinó quitarle las facultades como CFO a la secretaría de Hacienda para dejarlas sobre la secretaría de la Gobernación.

En medio de los cuestionamientos sobre la gestión de Maldonado, el gobernador defendió la labor del funcionario. “Tengo plena confianza en el secretario Maldonado”, puntualizó.

De inmediato, Rosselló Nevares miró a Maldonado y le reiteró: “Secretario, cuenta con mi entera confianza”.

El primer ejecutivo rechazó que se le haya informado sobre el subpoena relacionado con los dos contratos, pero inmediatamente enfatizó: “No hay ningún tipo de investigación que pueda interferir con el nombramiento”.

Después de la rueda de prensa, Maldonado concedió una entrevista a este diario, y el gobernador estuvo presente por unos minutos. En el encuentro, el mandatario aprovechó para hablar de la integridad del funcionario que ahora tiene tres sombreros en el gabinete.

Rosselló Nevares refirió al Departamento de Justicia cualquier pregunta sobre la pesquisa en curso aludiendo que era un asunto estrictamente de esa agencia. Horas después, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, emitió unas declaraciones escritas en las que aseguró que no hay ningún funcionario involucrado en el análisis que realiza la agencia. El lunes, la funcionaria no respondió a pedidos de información.

“La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor evaluó una información que llegó al Departamento de Justicia relacionada a dos compañías, Optima Consulting, Inc. y Virtus Consulting Group. La información evaluada no involucra a funcionarios de gobierno”, dijo Vázquez.

Ajeno el secretario

Maldonado dijo a este diario que no sabía del subpoena y que se enteró del mismo ayer, cuando fue divulgado por El Nuevo Día.

“El protocolo que yo establecí es que, cuando llegaban subpoenas del Departamento de Justicia, no me notificaran y simplemente seguían con el protocolo de trabajo”, afirmó el funcionario.

Identificó al dueño de Virtus Consulting, José Caraballo Cartagena, como “alguien que conozco de la industria”. Explicó que lo contrató en Hacienda luego que le sometiera una propuesta.

Mientras, sobre Yanira Nazario, dueña de Optima Consulting, dijo que le concedió un contrato tras ser recomendada por “personas de la Legislatura, pero no recuerdo el nombre ahora mismo”.

Maldonado, quien por momentos lució nervioso al expresarse, reconoció que Caraballo Cartagena y Nazario se conocían.

Respecto a la subcontratación de Maldonado Nieves en las empresas de Caraballo Cartagena, Maldonado explicó que su hijo fue contratado por Integrity Technology, otra empresa del dueño de Virtus Consulting.

Posteriormente, reconoció que Virtus también subcontrata a su hijo, pero para labores “en Hacienda no”.

Maldonado Gautier insistió en que siempre se inhibió de todos los contratos que beneficiaban a su hijo y que lo continuará haciendo al regresar a Hacienda.

“Cuando ceno con mi hijo, no hablamos nada porque sabemos que cualquier comunicación, lo oye alguien en la mesa de al lado y se va a malinterpretar. Tenemos un protocolo bien estricto para eso”, explicó el secretario.

En documentos de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), se menciona que las empresas 6th Element Group LLC y On Point Strategy, que tienen contratos con el gobierno, también requieren servicios del hijo de Maldonado.

La directora de la OEG, Zulma Rosario, ayer declinó una petición de entrevista de este medio. Solo dijo en declaraciones escritas que atendió el lunes a Maldonado, que acudió a su oficina “para un asunto confidencial”. Sostuvo que esa reunión estaba pautada desde la semana pasada.

De otra parte,Maldonado confirmó que la orden para despojar al subsecretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, de los accesos que tenía inherentes a su cargo -acto crucial que provocó la dimisión inmediata de Fuentes- salió de la secretaría de la Gobernación.

Afirmó que actuó a tono con el protocolo de la secretaría de la Gobernación al enterarse que Puig había renunciado a su cargo.

“Una vez ese funcionario sale, el protocolo operacional en el sistema de informática es que quitas los accesos. (La decisión) se mantuvo dentro del protocolo de la secretaría de la Gobernación”, insistió Maldonado cuando se le cuestionó si él dio la orden.

“La información que yo tengo es que ya había la renuncia”, agregó, cuando se le cuestionó por qué quitarle los accesos a Puig si aún no había dimitido.

Pero Puig aclaró ayer que, aunque se fue de Hacienda con la salida de Fuentes, todavía no ha oficializado su renuncia. “Oficialmente, no he sometido ninguna carta”, dijo Puig.

Maldonado también confirmó que avaló el contrato con OPG Technology Corp, que mediante exclusividad tiene a cargo la venta, cobro y suministro de las máquinas de impresión de sellos y comprobantes de Hacienda.

Después de varias preguntas sobre el tema, reveló que el contrato eventualmente desaparecerá porque Hacienda, mediante el sistema Suri, ya no requerirá de sellos y comprobantes

Roces con el gabinete

Admitió también que tuvo “básicamente roces diarios con casi todos” los funcionarios del gabinete como parte de sus funciones como secretario de la Gobernación.

Rosselló Nevares justificó los “choques” que tuvo Maldonado con algunos funcionarios que no identificó. Dijo que la consolidación de cargos bajo la figura de Maldonado es parte de “la política pública” a tono con el plan fiscal certificado.

Según el calendario de implementación del plan fiscal, la oficina del CFO debió haber sido creada por ley y haber entrado en funciones el 1 de julio de 2018.

Dicho cronograma estableció, además, que la nueva oficina debió contar con el personal asignado y estar en funciones en los primeros tres meses del año fiscal en curso. Establece igualmente que es necesaria legislación para enmendar las leyes orgánicas de la OGP y de Hacienda.

No fue hasta ayer que el gobernador hizo movidas en la dirección de lo acordado con la JSF, pero sin legislación alguna. Este diario supo que la exsecretaria de Hacienda no tenía reparos con la exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal, pero sí objetaba que se hiciera sin que el asunto fuese atendido por la Asamblea Legislativa.

La reportera Laura Quintero colaboró en esta historia.