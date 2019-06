La Federación de Universitarios Republicanos de Puerto Rico ha comenzado una campaña de recaudación de fondos para financiar el costo de la estatua de bronce del presidente de Estados Unidos Donald Trump que se ubicaría frente al Capitolio puertorriqueño.

Melvin Soto Vázquez, vicepresidente de esa federación, indicó al periódico conservador Daily Caller que recogen el dinero debido a que la Legislatura de Puerto Rico ha dicho no tener el dinero para ordenar la estatua de Trump, que se colocaría al lado de la de expresidentes de EE.UU. que fueron a la Isla cuando estaban en el cargo.

Según la publicación, la campaña ha recaudado hasta este fin de semana $2,000. La meta es recoger $45,000.

En 2018, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz indicó que “no hay presupuestado ni asignado nada” para la estatua en homenaje a Trump. “Yo no simpatizo tampoco mucho con Trump, y no creo que haya mucho puertorriqueño que simpatice con él, pero hay una ley (orden administrativa) que exige que todo presidente que haya visitado Puerto Rico se le reconozca de esa manera, pero no está en planes ahora mismo”.

Trump, quien ha abogado por frenar las asignaciones a Puerto Rico para mitigar el desastre causado por el huracán María, estuvo en Puerto Rico el 3 de octubre de 2017, dos semanas después del azote del ciclón.

Entonces, Trump indicó que la atención a la emergencia en Puerto Rico había desfasado el presupuesto federal. También dijo que en Puerto Rico, contrario al impacto del huracán Katrina en 2005 en Luisiana, no había ocurrido una verdadera catástrofe.