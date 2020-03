La gobernadora Wanda Vázquez recomendó esta noche "distanciamiento social" o aislamiento por 14 días para las personas que se sentaron desde las filas K hasta la O en el estadio Hiram Bithorn el pasado domingo durante el "Día Nacional de la Zalsa".

La determinación se tomó luego de que se recibiera información de que el turista panameño estuvo en Puerto Rico antes de su diagnóstico positivo al coronavirus COVID-19 y participó de varias actividades.

Vázquez Garced indicó que estaría emitiendo una orden ejecutiva para evitar que los empleados públicos que se vean afectados por esta determinación no tengan cargos en sus licencias laborales. Recomendó también que los padres bajo estas categorías no envíen a sus hijos a la escuela. Hizo un llamado para que empleados del sector privado no tengan repercusiones laborales por ausencia.

El aislamiento sería hasta el 22 de marzo, cuando se cumplen los 14 días, o hasta nuevo aviso. Los síntomas de la enfermedad pueden tardar en manifestarse entre 2 y 14 días desde el momento del contagio.

En conferencia de prensa, la primera ejecutiva indicó que el "task force" del gobierno se comunicó hoy con el hombre, un médico de 56 años que confesó que ya tenía síntomas de fiebre los días 7 y 8 de marzo en los que participó de un bailable en el hotel Sheraton de San Juan y del "Día Nacional de la Zalsa". El hombre estuvo sentado en la fila M.

"Ante esta situación, por recomendación del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), que toda persona que acudió al festival que estuvieron en las filas del VIP en las líneas K,L,M,N y O debe permanecer en distanciamiento social en sus hogares", sostuvo la gobernadora. Destacó que el CDC recomienda, como ocurrió en un sitio abierto, que se tomen las medidas con las personas sentadas dos filas hacia al frente y dos filas hacia atrás del posible contacto.

De igual forma, añadió que la agencia federal verificará la prueba que se le hizo al médico para validar el diagnóstico.

“Si estuvo en el festival y no estuvo cerca de esas filas y afortunadamente no tiene síntomas, esté tranquilo”, dijo la gobernadora.

En detalle, Vázquez Garced informó que el paciente viajó el 29 de febrero de Miami a Nueva York, donde estuvo hasta el 4 de marzo, cuando regresó a Panamá. El 5 de marzo salió de Panamá hacia Puerto Rico, donde se hospedó con otras cuatro personas en un apartamento en Isla Verde.

Ya el 7 de marzo comenzó a presentar síntomas, particularmente fiebre, pero el médico continuó con sus actividades, indicó la mandataria.

Durante su tiempo en Puerto Rico, se informó que el contagiado también compartió con una joven puertorriqueña que fue entrevistada por el "task force" y que al momento no presenta síntomas. Tanto ella como el joven que le alquiló el apartamento en Isla Verde permanecen bajo vigilancia preventiva.

Vázquez indicó que el médico está estable. El Ministerio de Salud de Panamá confirmó esta noche que en ese país hay 14 casos confirmados, dos recluidas en cuidados intensivos.