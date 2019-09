Ante la grave erosión costera en Puerto Rico, la profesora en planificación de la Universidad de Puerto Rico, Maritza Barreto, recomendó a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, declarar una moratoria inmediata para que no se expidan permisos de construcción en la zona marítimo terrestre y así evitar que empeore el problema que afecta el 60 por ciento de las 1,225 playas en la isla.

En esta vista se analizó la situación y el curso de acción que debe tomarse para mitigar la erosión de las costas.

Barreto enfatizó que a corto plazo debe decretarse "una moratoria de no construcción, eso es lo primero y esto no es de ahora. Desde el 1956-1978 tenemos evidencia presentada por Jack Morlock, quien en el 1978 específicamente había recomendado que no se construyera tan cerca al agua. Así que yo entiendo que de inmediato esa debe ser la línea de política pública".

A esta recomendación se unió las expresiones de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez, quien admitió que Puerto Rico se encuentra en estos momentos en un "punto crítico en cuanto a la erosión costera, dejando claro que es un proceso natural, que es dinámico, pero es un problema que definitivamente tenemos que atender".

Como respuesta ante las preguntas de los legisladores, Vázquez explicó que para ello su agencia solicitó al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE, en inglés) un estudio sobre la erosión de las costas de Puerto Rico, que se encuentra en su segundo año.

"El USACE examina las posibles alternativas, el costo y beneficio de cada medida que pudiese ser adoptada para atender las diferentes causas de erosión en segmentos costeros como Rincón, Condado, Ocean Park, Punta Las Marías e Isla Verde entre otros", dijo la titular.

Vázquez añadió que el DRNA sometió a principios el pasado año 44 cartas de intención ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) bajo el Hazard Mitigation Grant Program de la Sección 404 del Stafford Act, para realizar los trabajos de mitigación necesarios de las costas afectadas por el huracán María.

Hasta el momento, no han sido desembolsados.

Indicó que con los exiguos fondos que poseen en la agencia, que apenas llegan a los $100 millones y una asignación del programa de Public Assistance por $51 millones, realizan varias iniciativas entre las que mencionó el establecimiento de viveros de corales a través de Puerto Rico para proteger las costas del oleaje marino.

Así también han aunado esfuerzos con varios recintos de la Universidad de Puerto Rico "para contar con los recursos más efectivos y atender esta difícil situación que no solo afecta a Puerto Rico, sino al mundo entero".