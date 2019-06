Un informe de la Contraloría de Puerto Rico reveló hoy, lunes, que el Departamento de RecursosNaturales y Ambientales (DRNA) invirtió $242,000 en el Sistema Kronos Workforce Central Time & Assistance y luego de siete años desde que se comenzó a utilizar en el 2011, no utiliza el módulo que maneja y controla las licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados.

De acuerdo a los hallazgos, la directora de Recursos Humanos Carmen Serrano Burgos certificó que, en su lugar, el Departamento registra y calcula manualmente los balances de licencias de vacaciones y enfermedad en el Registro de Licencia, a pesar de la inversión que se hizo en el sistema.

Esta situación, señaló la Contraloría, es contraria a la Ley 230-1974 (Ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico PolíticaATI-011 sobre la Mejores Prácticas de Infraestructura Tecnológica, entre otras). El informe cubre el período del 1 de febrero al 13 de julio de 2018.

“La falta de utilización del módulo Workforce Accruals no le permite al Departamento obtener el beneficio esperado de los $242,136 invertidos en el Sistema Kronos. Luego de transcurridos siete años desde que se comenzó a utilizar el mismo, el Departamento no cuenta con un proceso automatizado para la acumulación y utilización de las licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados, y el control de los balances de estas”, señaló la Contraloría sobre los efectos de no utilizar el sistema.

El informe sostiene que la realización manual del proceso de mantener, calcular y notificar a los empleados dichos balances puede propiciar la comisión de errores o irregularidades sin que se puedan detectar a tiempo para corregirlos y fijar responsabilidades.

El Nuevo Día solicitó una reacción al a secretaria del DRNA Tania Vázquez Rivera, en relación a los hallazgos de la Contraloría, pero la petición no había sido respondida al momento de esta edición.

El 28 de marzo de 2011 el Departamento otorgó a la compañía Interboro Systems Corporation un contrato por $109,628, para adquirir un sistema que recopilara los registros de asistencia y calculara el balance de las licencias, entre otras cosas.

El Sistema Kronos comenzó a utilizarse en julio de 2011 y consistía de los siguientes módulos: Workforce Timekeeper Suite Manager para administrar la asistencia de los empleados; Workforce Timekeeper para registrar la asistencia de los empleados a través de relojes ponchadores; Workforce Absence Manager (Workforce Accruals) para manejar y configurar los balances de las licencias de acumulación; y Workforce Employee para configurar y manejar las pantallas a las que los empleados tendrían acceso.