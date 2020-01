“Después que sea en mi Puerto Rico, cualquier rincón es bueno”.

A sus 71 años, María Negrón no tiene certeza hacia donde se dirige junto a su esposo Arsenio Ruiz de 83 años. La pareja dejó su vivienda en el municipio de San Germán ante los recientes sismos reportados en el área.

Viven solos en un área alejada. Los continuos movimientos han debilitado el hogar y no se sienten seguros en la vivienda. Negrón contó desde el refugio que estableció el municipio en las antiguas oficinas de la Guardia Nacional, que no sabe qué le deparará el futuro, pero tiene la seguridad que después que su nuevo hogar sea en un rinconcito de su islita, estará bien.

“Yo, aquí muero con Puerto Rico. No siento que debo irme fuera de Puerto Rico. Mi vida es aquí. Nací aquí y aquí muero. Yo he vivido en Estados Unidos y todo, pero jamás cambio mi isla. Mi Puerto Rico es único. Ningún país es tan humano como este”, afirmó Negrón, quien compone décimas y hace 32 años transmite un programa radial a través de una emisora local.

Esa humanidad que Negrón destaca, sin duda, se ha reafirmado en los pasados días. Desde todos los puntos de la isla, personas han ido a visitar los refugios, llevar suministros y dar apoyo emocional, contó. “Para mi ha sido una enseñanza todo, experiencias nuevas que estoy viviendo… una vez más he visto que el pueblo necesita ser sacudido bien fuerte para que se pueda unir”, compartió.

Estos días de tanto dolor e incertidumbre la llevaron a escribir una décima. Su esposo también ha escrito varias estrofas con la idea de compartirlas en algún momento.

“Nos hallamos refugiados

En un remanso de amor nos ha puesto el creador al vernos atribulados

Nos sentimos amparados con amor y con ternura

Con toda la esencia pura de Rosaenid y familia

Que con nosotros se afilia disipando la amargura”, compartió María, quien dedicó unas líneas a Rosaenid, quien es la encargada del refugio.

Evelyn Hernández también destacó el sentido de solidaridad de las decenas de personas que han llegado al lugar a llevarles suministros. “Es lindo ver el apoyo, sentirlo. De verdad que se le arruga el corazón a uno, porque yo nunca había vivido algo así. No es fácil, pero en medio de la situación uno se siente apoyado”, compartió.

Permanece en el refugio junto a su hija, Jashelyn, y dos de sus mascotas. La residencia donde vivía, que era alquilada, quedó inhabitable. “Ellos son los que me tranquilizan, es como una terapia para mí. Yo lo que le pido al Señor que pare porque uno no tiene descanso, es horrible, te bañas con miedo. Es fuerte, es día y noche y esto no para”, señaló Hernández.

El alcalde de San Germán, Isidro Negrón, indicó que tienen 94 refugiados. Mientras, han comenzado la evaluación de las más de 200 residencias afectadas. Al momento, dijo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha evaluado 22 viviendas, de las cuales 86% presentan daños mayores.

“Nosotros calculamos que de esas 200 y pico de viviendas, una gran cantidad va a presentar un daño mayor, lo que podría elevar los daños a sobre $25 millones. Muchas de estas propiedades no son propiedades que están en un barranco, son propiedades en áreas llanas, propiedades de $140,000 o $150,000 que están sobre columnas”, abundó.

La información que están trabajando junto a FEMA, añadió, la están sometiendo al gobierno central con la esperanza de que San Germán sea declarado zona de desastre mayor. “No tenemos viviendas que hayan colapsado como es el caso de Guánica y Guayanilla, pero son estructuras que están comprometidas y que no son habitables nuevamente y que en algún momento va a haber que demolerlas”, señaló.

En cuando a estructuras municipales indicó que se han identificado daños en el estacionamiento multipisos, en el Complejo Agropecuario y en las oficinas que albergan el Sistema 9-1-1. La iglesia Porta Coeli, uno de los iconos de la ciudad, no presenta daños visibles, aún así será inspeccionada. Dijo que ya se comunicó con la directora de Museos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) a tales efectos.