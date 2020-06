En el primer día de reincorporación de labores de empleados gubernamentales, el escenario con el que se toparon los trabajadores públicos hoy fue confuso, sobre todo respecto a cuándo y cómo se les realizará la prueba diagnóstica de coronavirus o quienes ya pasaron por ese proceso.

“Los empleados que van a reportarse a un lugar de trabajo no tienen garantizado que a sus compañeros de trabajo ya le realizaron la prueba”, afirmó Benjamín Borges, presidente de la unión Servidores Públicos Unidos (SPU), en declaraciones a El Nuevo Día. La SPU representa sobre 13,000 trabajadores públicos en diversas agencias.

El sentir no es distinto en otros gremios. “Tenemos personal que todavía está resguardado en sus hogares, están esperando a que se les de la orden para ir a hacerse la prueba, para sentirse seguro”, afirmó el presidente del gremio ProSol Utier de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Ángel Pinto.

A partir de hoy, lunes, se estarían reincorporando los empleados de las áreas de presupuesto, finanzas, compras y recursos humanos de cada agencia gubernamental.

Aunque no está claro el número, ambos líderes indicaron que hay empleados que no se presentaron hoy a su área de trabajo, hasta tanto no esté claro cuál será el protocolo para la realización de prueba diagnóstica de COVID-19 a los trabajadores. Este medio solicitó al Departamento del Trabajo el número de empleados que debía reportarse hoy en sus oficinas, y cuántos no se presentaron, pero al momento de esta edición no había una respuesta.

“Hasta que no tengan eso listo y entendamos que la gente se sienta segura, nuestros empleados no se van a presentar”, manifestó Pinto.

La Fortaleza ordenó a los jefes de agencias y oficinas de Recursos Humanos de las dependencias gubernamentales cumplir y hacer valer los convenios colectivos vigentes en las áreas de salud y seguridad ante la pandemia del COVID-19, para que se hagan las pruebas de COVID-19 a todos los empleados que regresen a los centros de trabajo.

El anuncio surge luego de reclamos de líderes sindicales ayer, ante expresiones escritas de la Fortaleza el pasado sábado respecto a que solo harían la prueba a los empleados que presentaran síntomas o que estuvieron en contacto con un caso positivo al virus.

Sin embargo, a pesar de la aclaración de La Fortaleza, “todavía no hay nada concreto, solamente fue una orden”, expuso Pinto, al señalar que en la ACT “todavía no hay un plan. Ellos dicen que están coordinando, pero para cuándo”. En diversas ocasiones el líder sindical ha manifestado que la directora ejecutiva de la ACT, Rosana M. Aguilar, ha estado renuente a escuchar los planteamientos y recomendaciones del gremio que representa.

“Estamos haciendo la solicitud formal, queremos saber para cuándo se va a coordinar, porque no es solamente que la gobernadora (Wanda Vázquez) haya dado una directriz, sino que la cumplan, que no la vayan a cumplir en diciembre cuando ya no todo esto esté resuelto”, señaló Pinto. “Las queremos (las pruebas) inmediatamente o lo más pronto posible”.

Desconocen qué acciones toman las agencias

Por su parte, Borges indicó que hay agencias en las que se ha ordenado la realización de pruebas cuando existe alguna sospecha, como en el Departamento de Educación y el de Familia. Sin embargo, no ha estado claro, particularmente en esta última, si los casos positivos corresponden a una prueba serológica o a una diagnóstica, lo cual ha generado preocupación entre los empleados.

Los gremios han solicitado que la prueba que se le realice a los empleados sea la diagnóstica, aunque “en la mayoría de los casos la que están es la prueba serológica. Con la serológica se puede terminar haciendo el mismo gasto de dinero, pero lo peor es que haciendo ese gasto de dinero se escapen casos que van a ser portadores y que van a contagiar entonces a otras personas que creen que están trabajando de modo seguro junto a otros compañeros”, alertó Borges.

También desconocen qué se ha hecho luego de que la agencia tiene conocimiento de los resultados.

“Hay compañeros que están planteando la preocupación de que no saben realmente qué están haciendo las agencias con la información que obtienen de los resultados de las pruebas y cómo implantan los protocolos”, manifestó Borges, quien adelantó que mañana se reunirá con Familia de modo virtual, y que también se calendarizaron reuniones con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Borges también advirtió sobre una falta de atención por parte de las agencias a un alto número de resultados positivos entre empleados en el área oeste. “Entre los trabajadores que están enviando a hacerse pruebas están surgiendo muchos casos positivos ya sea a pruebas serológicas o moleculares en le área oeste”, manifestó, al hablar sobre la urgencia de abordar la situación, “clarificar la información y la búsqueda de soluciones en conjunto”.

Reportan áreas sin desinfectar

Por otro lado, el presidente del gremio ProSol Utier de la ACT también denunció que trabajadores se toparon con áreas de oficina sin desinfectar en el Centro Gubernamental Minillas.

“Hay áreas que no han sido desinfectadas”, advirtió Pinto. “Hemos ido piso por piso, atendiendo las querellas, verificando, corroborando y cotejando que se cumpla con todo lo correspondiente. Hasta el momento, hay unos centros que sí, hay unas áreas que sí, hay otras áreas que no”.

Se suponía que hoy, cuando los servidores públicos se reportaran en sus oficinas, estuviese completado el proceso de desinfección de los espacios laborales, de acuerdo con lo que dijo La Fortaleza en contestaciones a este diario el sábado.