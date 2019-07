El cantante de música urbana René Pérez, quien se ha convertido en una de las principales voces de la clase artística en reclamo de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, lanzó esta tarde una nueva convocatoria a un “paro nacional” este jueves, 25 de julio, y minutos después el también cantante del género Nicky Jam se le unió.

Con un mensaje publicado en sus redes sociales, el exvocalista de la banda Calle 13 hizo un llamado a mantener la presión a pesar del residenciamiento, pues ese procedimiento lo realiza el gobierno y “nosostros no creemos en el gobierno”.

“Bueno, mi gente, este jueves, va a haber paro nacional. A las 9:00 de la mañana, todos los boricuas no nos vamos a quitar, somos más. Este jueves, a las 9:00 de la mañana, en la Milla de Oro. Los veo allá. Nosotros no vamos a esperar por el residenciamiento ni qué carajo, eso no lo vamos a esperar porque eso lo está haciendo el mismo gobierno, y nosotros no creemos en el gobierno. Así que todo el mundo los llamo para que lleguen este jueves a las 9:00 de la mañana, no nos vamos a quitar somos más puñeta”, dijo Residente.

"Mi pueblo de Puerto Rico. Acabo de regresar de mi gira en Europa y voy directamente para Puerto Rico a las 9:00 a.m. en la Milla de Oro a protestar con ustedes. Todo el mundo dese cita a las 9:00a.m. en la Milla de Oro. Estamos activos, mi gente. Ricky tienes que renunciar ya papá, se te acabó el bizcochito", dijo el intérprete de "El Perdón" en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

El intérprete y autor de "Hijos del cañaveral" participó ayer de la manifestación masiva en el expreso Luis A. Ferré junto a decenas de artistas del patio, entre lo que estaban Ricky Martin, Bad Bunny, Olga Tañón y Kany García, y a la que se estima asistieron más de medio millón de puertorriqueños.

Además, estuvo el miércoles pasado en una marcha multitudinaria desde el Capitolio hasta la Plaza del Quinto Centenario, durante la cual prácticamente todas las calles del casco histórico del Viejo San Juan se llenaron de manifestantes. Esa noche, hubo varios enfrentamientos entre manifestantes que se movilizaron hacia las calles aledañas a La Fortaleza y agentes de la Policía que terminaron con los oficiales lanzando gases lacrimógenos. Por ello, ciudadanos a través de redes sociales lanzaron la nueva convocatoria a la manifestación de ayer en el expreso, donde "no nos pueden dispersar con gases lacrimógenos", según leían algunas de las convocatorias.

✉ Email Desde la izquierda, Alba Reyes, Rafa Pabón, Melina León, René Pérez, Tommy Ramos (atrás), Ricky Martin (al frente), Bad Bunny, Ismael Cruz Córdova y Sie7e. (Ramón “Tonito” Zayas)

El astro boricua Ricky Martin. (Ramón “Tonito” Zayas)

René Pérez, Kany García, Olga Tañón y Sie7e se pueden apreciar sobre una guagua que transporta a un grupo de artistas. (Gabriel Pacheco/ GFR Media)

Kristian Bob, Olga Tañón, Sie7e y Alba Reyes. (Ramón “Tonito” Zayas)

Guaynaa, Félix "Tito" Trinidad y Billy Denizard. (Ramón “Tonito” Zayas)

Olga Tañón, Bad Bunny y Ednita Nazario. (Ramón “Tonito” Zayas)

El ex grandes ligas Carlos Delgado. (Ramón “Tonito” Zayas)

El cuatrista Christian Nieves. (Shakira Vargas/ GFR Media)

El actor Ismael Cruz Córdova. (Rosalina Marrero/ GFR Media)

El trovador Ricky Villanueva. (Shakira Vargas/ GFR Media)

El alcalde de Isabela y precandidato a la gobernación Charlie Delgado Altieri. (Ramón “Tonito” Zayas)

El actor Osvaldo Ríos comparte con dos seguidores. (Leysa Caro/ GFR Media)

El humortivador Silverio Pérez. (Luis Alcalá del Olmo)

La expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York Melissa Mark Viverito. (Gerald López Cepero)

Alí Warrington, Pamela Noa, Jorge "Molusco" Pabón, Julián Gil y Teófilo Torres en su personaje de "Pateco". (Leysa Caro/ GFR Media)

Miss Universe Puerto Rico, Madison Anderson Berríos; su antecesora, Kiara Liz Ortega y la Miss Universo 2001 y directora de la franquicia local, Denise Quiñones. (Glenn Santana/ GFR Media)

La cantautora Kany García. (Suministrada)

Los artistas desde el camión que los transportó. (Mariela Fullana/ GFR Media)

Ricky Martin ondea una bandera de orgullo gay. Atras, Jorge "El Molusco" Pabón, René Pérez y Ednita Nazario. (Suministrada)

Félix "Tito" Trinidad, al centro, Pedro Capó, a su izquierda, y Marisol Calero, a la derecha. (Suministrada)

Kany García y Bad Bunny. (Suministrada)

Fofe Abreu, Pedro Capó, Daniel Díaz, Oscar Serrano y Melina León. (Mariela Fullana/ GFR Media)

Olga Tañón canta "Preciosa" desde la tarima colocada frente al estado Hiram Bithorn. (Shakira Vargas/ GFR Media)

En una entrevista para la cadena FOX, minutos después de concluida la manifestación, el gobernador reiteró que se mantendría en su silla. Los artistas y manifestantes se han mantenido firmes en que no se quitarán ni bajarán la guardia en sus reclamos.

Las manifestaciones para exigir la salida del mandatario entraron hoy en su undécimo tras la indignación colectiva que generó la publicación de 889 páginas de un polémico chat de Telegram que dejó al descubierto cómo Rosselló Nevares y once de sus allegados manejaban entre comentarios discriminatorios, homófobos y misóginos asuntos de política y gobierno y las acusaciones por corrupción contra exfuncionarios y excontratistas de la actual administración entre los que estaban la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud Ángela Ávila.