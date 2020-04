El director de Comunicaciones del Departamento de Salud, Eric Perlloni, renunció este martes a su puesto luego de que se filtró un audio en el que ataca a los periodistas de El Nuevo Día con palabras despectivas y soeces.

Perlloni, quien fungía como portavoz de la agencia, dijo que abandonaba su puesto para no ser una distracción en medio de la emergencia que enfrenta el país por la propagación del coronavirus (COVID-19).

Anoche la gobernadora Wanda Vázquez Garced había ordenado una investigación para corroborar la veracidad del sonido en el que se escuchan insultos en una supuesta reacción a un comentario publicado en la sección “Entrelíneas” de este periódico, el pasado lunes 9 de marzo

El audio fue revelado por la periodista Sandra Rodríguez Cotto en su blog En Blanco y Negro.

Puedes escuchar el sonido aquí

"Esa persona era yo… y aunque en este caso, el primordial principio violado fue el de la intimidad, mediante una grabación sin mi consentimiento, que se hizo pública de manera editada y sacada de contexto, me corresponde pedir disculpas dentro de un escenario que aún me parece sombrío y extremadamente espinoso. Mis disculpas deben ir dirigidas más que nada a la clase periodística del país a quienes no solo respeto y admiro, sino sobre quienes reconozco la imperiosa responsabilidad de poner en práctica uno de los máximos derechos que nos cobija a todos como lo es el de la información. Herramienta esencial para el funcionamiento democrático de las sociedades y el bienestar colectivo", sostuvo a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, Perlloni reclamó que aunque sus expresiones carecían de ética profesional, "se basaban en expresiones momentáneas". Igualmente, defendió que los insultos a la prensa del país se dieron en un entorno privado y que carecían de intención de ofender a los profesionales de este medio.

"Los insultos se consuman cuando existe la intención de hacerle daño a una contraparte, y el propio emisor lo hace público. En este caso, nada más alejado de los hechos", subrayó.